蔡英文啟程出訪立陶宛、丹麥 將出席哥本哈根民主峰會

前總統蔡英文晚間啟程前往歐洲，出訪立陶宛及丹麥。（記者朱沛雄攝）

2025/05/09 22:22

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕前總統蔡英文今晚啟程前往歐洲，出訪立陶宛及丹麥，將與立陶宛前總統前總統葛寶思凱德（Dalia Grybauskaitė）對談，並應邀出席「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）並發表演說。

蔡英文晚間九時許抵達桃園機場，準備搭乘華航班機飛往法蘭克福，出境過程，不忘面露微笑向媒體記者及民眾揮手致意。

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蔡英文辦公室發言人蔡舒景日前表示，蔡英文此行是應前立陶宛總統葛寶斯凱德的邀請訪問立陶宛，期間將在立陶宛維爾紐斯大學發表演說、與葛寶思凱德對談。此外，蔡英文也將應「民主聯盟基金會」的邀請，前往丹麥哥本哈根出席第8屆「哥本哈根民主高峰會」並發表演說，傳達台灣將致力與民主盟友持續合作、共同確保區域的安全穩定，也將向民主高峰會多年來對台灣的支持表達感謝。

蔡舒景說，期待透過此行，助益於歐洲各界對於台灣更深的認識，也讓台灣與歐洲民主國家間的關係，更加緊密與強化。

前總統蔡英文晚間啟程前往歐洲，出境過程，不忘面露微笑向媒體記者及民眾揮手致意。（記者朱沛雄攝）

前總統蔡英文晚間啟程前往歐洲。（記者朱沛雄攝）

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