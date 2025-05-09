為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國定假日增4+1 人事總處：今年教師節、光復節遇假日將補假

    立法院會三讀通過「紀念日及節日實施條例」，新增「4+1」天國定假日。（本報合成）

    立法院會三讀通過「紀念日及節日實施條例」，新增「4+1」天國定假日。（本報合成）

    2025/05/09 21:32

    〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院今天三讀通過「紀念日及節日實施條例」，新增「4＋1」天國定假日，行政院人事行政總處表示，今年教師節適逢週日、光復節則是週六，根據三讀條文，紀念日及節日之放假日逢例假日應予補假。而明年小年夜適逢週日、農曆初四則為星期五，是否納入彈性調整放假範圍部分，將蒐集各界意見。

    立法院三讀通過「紀念日及節日實施條例」，增訂小年夜（農曆除夕前一日）、勞動節（5月1日）、教師節（9月28日）、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日（10月25日）及行憲紀念日（12月25日）計5個放假日，並自總統公布日施行。

    人總表示，依通過「紀念日及節日實施條例」，今年下半年將增加孔子誕辰紀念日（教師節）、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日及行憲紀念日等三個放假日，將於條例生效後配合修正「政府機關調整上班日期處理要點」，重新公告今年政府機關辦公日曆表。

    人總說明，目前「政府機關調整上班日期處理要點」規定彈性調整放假及補班之範圍為「除夕前一日」及「兒童節及民族掃墓節」，並於「當週或次一週星期六」補行上班。至於明年2月20日（農曆初四）適逢星期五，是否納入彈性調整放假範圍部分，將蒐集各界意見規劃明年辦公日曆表，基於核定後公告周知。

    人事總處強調，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，至於公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理；軍人的放假，則屬國防部主管權責，應依該部規定辦理。另各級學校適用的學年度行事曆，是由各該主管教育行政機關訂定。此外，民間企業人員的放假涉及勞動基準法相關事項，應依該法主管機關勞動部的規定辦理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播