國定假日增4+1 人事總處：今年教師節、光復節遇假日將補假

立法院會三讀通過「紀念日及節日實施條例」，新增「4+1」天國定假日。（本報合成）

2025/05/09 21:32

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院今天三讀通過「紀念日及節日實施條例」，新增「4＋1」天國定假日，行政院人事行政總處表示，今年教師節適逢週日、光復節則是週六，根據三讀條文，紀念日及節日之放假日逢例假日應予補假。而明年小年夜適逢週日、農曆初四則為星期五，是否納入彈性調整放假範圍部分，將蒐集各界意見。

立法院三讀通過「紀念日及節日實施條例」，增訂小年夜（農曆除夕前一日）、勞動節（5月1日）、教師節（9月28日）、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日（10月25日）及行憲紀念日（12月25日）計5個放假日，並自總統公布日施行。

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人總表示，依通過「紀念日及節日實施條例」，今年下半年將增加孔子誕辰紀念日（教師節）、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日及行憲紀念日等三個放假日，將於條例生效後配合修正「政府機關調整上班日期處理要點」，重新公告今年政府機關辦公日曆表。

人總說明，目前「政府機關調整上班日期處理要點」規定彈性調整放假及補班之範圍為「除夕前一日」及「兒童節及民族掃墓節」，並於「當週或次一週星期六」補行上班。至於明年2月20日（農曆初四）適逢星期五，是否納入彈性調整放假範圍部分，將蒐集各界意見規劃明年辦公日曆表，基於核定後公告周知。

人事總處強調，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，至於公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理；軍人的放假，則屬國防部主管權責，應依該部規定辦理。另各級學校適用的學年度行事曆，是由各該主管教育行政機關訂定。此外，民間企業人員的放假涉及勞動基準法相關事項，應依該法主管機關勞動部的規定辦理。

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