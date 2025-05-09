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    多放5天假下一步 朱立倫：推動全民每人1萬元補助金

    國民黨主席朱立倫。（資料照）

    國民黨主席朱立倫。（資料照）

    2025/05/09 21:58

    〔記者施曉光／台北報導〕立法院院會今天在藍、白主導下，三讀通過「紀念日及節日實施條例」，未來國定放假日將多出「4+1」天，國民黨主席朱立倫今晚在臉書表示，「還假於民！全民多放5天假，我們拚到了！」同時批評民進黨一路反對，當年說勞工是「心裡最柔軟的那一塊」的民進黨，現在卻站在勞工的對立面、全力杯葛反對還假於民的法案。

    他並說，這只是開始，接下來還要推動「特別條例」，讓國家面對貿易戰、關稅危機時，政府的錢能真正用在產業、用在人民身上，真正做到「還錢於民」，國民黨也會持續爭取讓全民每人領到1萬元的補助金，幫助中小企業、幫助家庭度過難關。

    朱立倫指出，國民黨最重要的民生法案之一，就是「還假於民」，讓大家多放5天假，而且民調顯示超過56%民眾支持，「這就是民意，這就是全民的期待！今天國民黨，做到了！」

    朱立倫說，在野黨不怕對抗，更不會退讓，不管賴清德總統、行政院長卓榮泰是否要提覆議或釋憲，國民黨會一路????戰到底！

    朱立倫表示，國民黨拚到了，接下來還要推動全民每人1萬元補助金。（截圖自朱立倫臉書）

    朱立倫表示，國民黨拚到了，接下來還要推動全民每人1萬元補助金。（截圖自朱立倫臉書）

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