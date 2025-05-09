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    彰縣辦台灣設計展 議員驚嘆光3場韓國塗鴉秀、1場明華園就燒掉3000萬元

    彰化縣議員楊子賢質疑台灣設計展的鹿港展區動用電價競標回饋金，也獲得計畫處長施敏華證實。（取自彰化縣議會直播畫面）

    彰化縣議員楊子賢質疑台灣設計展的鹿港展區動用電價競標回饋金，也獲得計畫處長施敏華證實。（取自彰化縣議會直播畫面）

    2025/05/09 21:07

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣今年最大的活動「台灣設計展」將於10月登場，活動長期17天，共編列6.7億元預算，縣議員楊子賢今天縣政質詢表示，光是3場韓國塗鴉秀加上1場明華園，這4場表演就要燒掉3000萬元，尤其是動用「太陽能光電電價競標回饋金」作為鹿港展區經費，讓總經費飆破7億，卻完全沒有向議會報告，跳過議會監督，根本就是藐視議會！

    楊子賢指出，縣府要辦台灣設計展，全體議員都是大力支持，預算一毛錢都沒有刪，但是錢應該要花在刀口上，不應該只是擺在煙火式的展演活動，光是文化局就要花3000萬元辦4場大型表演，邀請韓國的塗鴉秀演出，還有明華園表演，平均每場要價750萬元，這些大型演出結束後能夠帶給地方多少改變，令人質疑。

    楊子賢強調，他翻遍預算都找不到鹿港展區的經費，最後是吹哨者私下提供資料，才知道是動用「太陽能光電電價競標回饋金」作為鹿港展區經費，這也獲得計畫處長施敏華的證實，但這根本就是要跳過議會監督。因為如果加上回饋金，台灣設計展的總經費勢必突破7億，來到7.2億，把回饋金當成是縣府的小金庫，要求計畫處會後補正相關資料。

    縣議員吳韋達也指出，台灣設計展是彰化縣今年最大的活動，應該善用這個機會扶植在地團隊有表演上場的機會，尤其每一筆錢的運用，都應該要好好運用，而不是打散的藏在各處室，讓監督預算的縣議員去各局處室去撈、去找！

    文化局長張雀芬表示，韓國塗鴉秀是結合城市觀光的新藝術表演，明華園演出將結合科技藝術，希望透過大型表演，來改變彰化人的思維，認為文化表演是一門好生意。

    主計處長蕭秀瑛強調，預算編列都符合程序，鹿港展區是編列在回饋金的「鹿港百年城市建築空間與營造計畫」，回饋金運用都由經綠處送交經濟部審核，一切都符合規定。

    彰化縣議員楊子賢質詢台灣設計展編列6.7億元還不夠，縣府竟把電價競標回饋金當成小金庫，完全跳過議會的監督。（楊子賢提供）

    彰化縣議員楊子賢質詢台灣設計展編列6.7億元還不夠，縣府竟把電價競標回饋金當成小金庫，完全跳過議會的監督。（楊子賢提供）

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