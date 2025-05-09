砸車、燒胎、恐嚇！苗栗罷團領銜人淚崩 到台中「慧成宮」求援

苗栗罷團領銜人陳小姐述說，苗栗連署面臨種種恐嚇、暴力事件，忍不住哭了。（記者蔡淑媛攝）

2025/05/09 21:01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕苗栗縣公民團體「苗栗國罷免立委連線」推動罷免無黨籍立委陳超明、國民黨籍立委邱鎮軍的第2階段連署，離達標門檻還差4千張，今天領銜人陳小姐到台中罷團慧成宮，求助全台罷團支援連署，政治評論人矢板明夫、黃澎孝、閩南狼陳柏源相挺，呼籲最後3天幫助苗栗罷免連署，完成大罷免全壘打。

苗栗罷團領銜人陳小姐面對罷免過程的壓力，今天也忍不住哭了，她說，從1月25日成團展開罷免，志工認真號召連署，卻面臨砸車、燒胎、恐嚇等事件，讓很多志工快要撐不下去，特地到台中向各罷團求援，眼看白沙屯媽祖將要回鑾，距離12日的2階連署送件截止日只剩3天，希望大家一起來救救苗栗，撕掉苗栗國標籤，達到法定門檻。

請繼續往下閱讀...

日本資深媒體矢板明夫也說，這次大罷免不僅是拉下不稱職立委拉下，更具有3個意義，1、像徵文明與野蠻之爭，台灣要向全世界證明，台灣是文明國家，拒絕野蠻與暴力，用民主程序完成實現政治理想；2讓全世界看到台灣希望走的是世界的台灣，而非中國的台灣；3、台灣要以公民的力量將矯正民主正確的方向，他認為這次應有30個藍委會過2階，期待苗栗罷免能過關。

媒體人黃澎孝是苗栗客家人，批評國民黨從原本的抗共變成舔共，呼籲有良知的正藍軍應該站出來支持罷免，他也用客語鼓勵鄉親不要害怕；閩南狼陳柏源則指苗栗幾乎是全台灣最接近統戰的縣市，是中國重點插旗的地方，希望苗栗可以醒來，不要縱容舔共立委，一人一張連署書，讓罷免邁向罷免第3階段。

「大罷免大成功、全台罷免全壘打！」罷團中四、中五及中六選區也到場聲援，中五發言人台灣衣美局表示，苗栗正處於存亡關鍵之際，所以希望苗栗的民眾不要害怕惡勢力，再繼續事不關己，會讓你身不由己；中四發言人杜承、中六發言人林呱呱也呼籲所有的志工一起進入苗栗。

台中、苗栗罷團與媒體人矢板明夫（左１）等人，共同高呼口號「大罷免大成功、全台罷免全壘打！」（記者蔡淑媛攝）

中五罷團將罷免苗栗藍委連署書交給苗栗罷團。（記者蔡淑媛攝）

矢板明夫分析，這次大罷免35個選區，應有30區能通過2階，因此還有其他選區，他期待苗栗罷免能過關。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法