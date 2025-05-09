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    選擇「世界的台灣」還是「中國的台灣」？矢板明夫點出大罷免3意義

    矢板明夫分析，這次大罷免應有30個藍委能通過二階，邁向第3階罷免投票。（記者蔡淑媛攝）

    矢板明夫分析，這次大罷免應有30個藍委能通過二階，邁向第3階罷免投票。（記者蔡淑媛攝）

    2025/05/09 20:55

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免35名藍委二階連署陸續送件，日本資深媒體矢板明夫今天說，這次大罷免應有30個藍委能通過二階，邁向第3階罷免投票，他也說，這次大罷免不僅是拉下不稱職立委拉下，更具有3項意義。

    矢板明夫今天出席苗栗罷團到台中求救記者會說，近來有很多國際報導對台灣充滿許多誤解，如英國的《經濟學人》、美國的《外交政策》、日本的《東洋經濟》，報導充滿誤解，如賴清德挑釁中國、民進黨支持僅40％、選舉輸不起等。現在國際社會的話語權掌握在中國手中，正確的台灣聲音很難傳到國際。

    矢板明夫說，這場大罷免就是向國際傳達台灣正確的聲音就是，要告訴全世界，日、英、美都是民主國家，這次台灣投票結果出來，國際會尊重台灣民意，這次大罷免不僅是把不稱職立委拉下，更是顯示3項意義。

    1、這次大罷免看到台灣民意與民主的成熟度，罷團冷靜、有秩序推進，苗栗和台中也發生被阻止罷免的事件，所以，這次罷免是「文明與野蠻之爭」，台灣一定要全世界證明，台灣是文明國家，拒絕野蠻與暴力，用民主程序完成實現政治理想。

    2、這次大罷免是讓全世界看到台灣希望走的道路，現在是美國總統川普建立新秩序之時，台灣的選擇在哪裡？是選擇與民主自由站一起，還是靠攏獨裁陣營？「台灣是要選擇世界的台灣，還是中國的台灣」？現在台灣政府與立法院做出不同選擇，台灣選民要發聲，告訴大家，「台灣要做世界的台灣，不是中國的台灣！」

    3、台灣的公民社會成熟，但台灣民主制仍有很多問題，每次出現問題，就要靠公民的力量矯正回正確方向，這次大罷免就是完全表現，他認為，這次大罷免35個選區有30個能通過二階，如果能全壘打，這個聲音一定會傳到全世界，讓大家覺的台灣是理性、成熟的民主社會。

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