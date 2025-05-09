數百萬元建置「台北觀光即時影像」景點定位怪 被質疑成效不佳

劍潭山微風平台即時影像截圖，出現男子赤裸上身。（秦慧珠研究室提供）

2025/05/09 19:59

〔記者甘孟霖／台北報導〕疫情影響國際觀光模式，台北市繼紐約、倫敦、東京等國際大城市提供觀光即時影像服務後，遵循同樣方式迄今共建置六處「台北觀光即時影像」，花費344萬餘元。不過，台北市議員秦慧珠表示，市府花大錢建置，每年每處還需花10萬元維護，但實際成效不佳，每日總觀看人數約100、200人，質疑且點位、畫面也有問題，包含自動移動鏡頭即時影像，部分景點定位點在馬路、高架橋、排水溝，甚至出現赤裸民眾直播影像截圖，恐對觀光造成影響。

觀光傳播局長余祥說，會全面檢討點位設置；觀傳局回應，「台北觀光即時影像」至今累積達1639萬瀏覽人次，境外瀏覽比率達四分之一；針對畫面角度，觀傳局將在精進改善，因天氣因素影響變焦致影像模糊部分，也將加強檢視、調整對焦，景點的選擇也將重新評估。

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北市議會今下午進行教育部門質詢，秦慧珠表示，北市2021年6月30日推出「象山看台北-4K即時影像」，隔年陸續增加大稻埕碼頭、碧山巖、大佳河濱公園、劍潭山微風平台即時影像，至去年增設貓空指南宮，但真的能吸引觀光客嗎？

她指出，自動移動鏡頭的即時影像，部分景點定位點在馬路、高架橋、排水溝，甚至工地，令人不解，而部分鏡頭對準休憩平台，導致遊客無預期入鏡，甚至有阿伯裸露上身，質疑是否侵犯遊客隱私權或可能出現兒少不宜畫面？

秦慧珠說，實際計算6處景點單日線上觀看人數，白天有92人、夜晚114人，質疑宣傳不佳、執行成效差；此外，交通部觀光署的「台灣觀光資訊網」有各縣市的觀光直播，台北市卻僅有五個觀光即時影像，獨缺去年新建置的貓空指南宮的影像直播。

她說，城市觀光即時影像是世界潮流，可影響國際遊客對城市的印象，台北市卻因直播鏡頭設置位置及鏡頭移動定位位置有疑慮及宣傳不足，難以達成吸引國際旅客成效，還可能造成反效果，觀傳局應檢討。

觀傳局補充，「台北觀光即時影像」是各大電視播報氣象引用來源，日本NHK電視台也來申請授權，該局也精選各式美景剪輯縮時影片，向世界呈現台北之美。

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