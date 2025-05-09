名冊出包？罷免吳思瑤團體寄信更換領銜人 民眾驚：家裡沒這人

四叉貓爆料，民眾收到罷免吳思瑤更換領銜人同意書，但家中並無信件署名人員。（翻攝四叉貓臉書）

2025/05/09 19:38

〔記者甘孟霖／台北報導〕罷免綠委吳思瑤團體「地動刪瑤」領銜人張克晉日前表態退出，團隊召集人賴苡任啟動更換備補領銜人作業，要郵寄取得半數第1階段提議人同意書。昨晚網紅四叉貓又爆，有民眾收到同意書，家中卻無此人，質疑「賴苡任亂寄信，難怪不敢寄掛號信」。記者致電，截稿前未取得「地動刪瑤」回應。

「地動刪瑤」需取得半數第1階段提議人同意書，共計2054份，四叉貓先前表達願意幫忙支付「掛號郵寄費」約5萬6000元，但「地動刪瑤」不是寄掛號信而是平信，雙方為此也多次隔空喊話。

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昨日，四叉貓貼出「地動刪瑤」寄給提議人的平信，信中提及可以至總部填寫，但未提及要把郵票繳回，也讓他不禁直呼「以為可以凹我的善款就能浪費是不是」；而後，四叉貓又爆料，有民眾收到更換領銜人同意書，但家中並無信件中署名的人，質疑賴苡任亂寄信，難怪不敢寄掛號信。

根據該篇民眾貼文，民眾收到一封署名給一名胡姓女士的更換領銜人同意書，但他們家根本沒有此人，該民眾也質疑「到底這些資料哪來的」？

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