傅崐萁「小園丁」李慶隆投案 傅辦：競選小物案早已不起訴

國民黨立委傅崐萁管家李慶隆，今日下午向北機站投案。（微光花蓮提供）

2025/05/09 19:29

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁的親信李慶隆，涉入立委競選小物案，3月被北檢約談後卻人間蒸發，本月2日被北檢發布通緝，今天主動投案。傅崐萁辦公室強調，這小案子早已「不起訴確定」，希望司法要公平。

傅崐萁在號子炒股時李慶隆就跟著他，還在花蓮「傅家大院」豪宅旁有宿舍。李慶隆在台中、花蓮的住處，三月被北檢指揮調查局北區機動站同步搜索，並將李慶隆拘提訊問，但返家後就失聯，還被查出李慶隆的車子就停在「傅家御用」張睿文律師事務所樓下停車位，前後車牌還拔掉。

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由於多次傳喚不到，檢方上週五搜索委任律師張睿文的事務所，訊後以藏匿隱避犯人罪嫌，諭令張睿文50萬元交保，李慶隆也被台北地檢署發布通緝。

本報今天下午獨家披露，李慶隆在另一位律師陪同下，主動到調查局北機站投案投案，獲得北檢證實，由調查官逮捕後製作筆錄中，稍晚將解送北檢歸案。

傅崐萁被爆料在本屆立委選前提供多名藍營候選人修容組等競選小物，負責供貨的是花蓮縣「戰天下」公司，該公司負責人蘇意舜曾於傅縣長任內任觀光處長；名嘴溫朗東懷疑傅、蘇合謀，透過疑似中國製競選小物介選，告發傅等人涉反滲透法、商業會計法及偽造文書。

對此立委傅崐萁辦公室強調，「這是一個不起訴確定的小案子」，如果檢方要再度調查，希望「一切依法依規處理」。傅辦認為，團購小物案早在去年大選前，已經在各地由民進黨候選人告發，各地區地檢署都已經偵結，強調團購一切合法、與境外資金無關，但賴清德卻持續以拙劣方式追殺在野黨總召，令各界無法接受。

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