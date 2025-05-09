國定假日增4+1 朱立倫嗆卓揆：要「覆議釋憲」國民黨拚到底

國民黨主席朱立倫向行政院長卓榮泰喊話，「你要覆議就來覆議，如果要釋憲就來釋憲，我們（國民黨）一定力拚到底。」（記者俞肇福攝）

2025/05/09 19:28

〔記者俞肇福／基隆報導〕立法院通過今年起9月28日、10月25日、12月25日、小年夜（農曆12月29日）及5月1日勞動節全民放假。國民黨主席朱立倫說，這5天國定假日是國民黨、民眾黨立委拚出來的成果，民進黨立委全力阻撓投票反對，他向行政院長卓榮泰喊話，「你要覆議就來覆議，如果要釋憲就來釋憲，我們（國民黨）一定力拚到底。」

朱立倫今天下午到基隆出席市黨部主委林沛祥布達時致詞說，立法院今天通過一個非常重要的法案「還假於民」，這5天國定假日是包括立委林沛祥在內的國民黨、民眾黨立法委員拚出來的成果。民進黨還用一切的手段在阻撓，表決時全部都反對，他還在想說「民進黨不是說，勞工是民進黨心中最軟的一塊嗎？應該不敢反對吧，結果還是全部反對到底，早就把勞工拋諸腦後。」

請繼續往下閱讀...

朱立倫語調高昂向卓榮泰喊話，「你要覆議就來覆議，如果要釋憲就來釋憲，我們一定力拚到底。」他還預告，接下來下週開始要針對特別條例，就是遇到關稅貿易戰，這些錢一定要用在產業，用在民眾身上，真正還錢於民。

朱立倫說，支持所有中小企業、支持產業面對這次的危難，還有一條就是每位國民獲得1萬元的補助，絕對沒有灌水，國民黨以民為本，永遠和民眾站在一起。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法