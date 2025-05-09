痛批賴清德就是個獨裁者 朱立倫：辦藍不辦綠用司法消滅在野黨

國民黨主席朱立倫痛批，賴清德總統持續用司法打壓在野黨、消滅在野黨。（記者俞肇福攝）

2025/05/09 19:13

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨主席朱立倫今天（9日）下午在基隆再次強調，希特勒、法西斯納粹是人類史上最凶殘的獨裁者、侵略者，對所有人類的傷害非常深，譴責的立場不變。他認為，若賴清德總統持續用司法打壓在野黨、消滅在野黨、走向獨裁，就有這樣的疑慮。

對於外界質疑朱立倫的「納粹說」，造成德國在台協會公開譴責，歐盟多國駐台單位也表達不滿。朱立倫今天下午出席國民黨基隆市黨部主委布達儀式時，被媒體記者詢問是否要道歉或是解釋，他再度做出解釋。

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朱立倫說，民進黨不管中央民代或地方民代的立場都一樣，誰都不可以罵賴清德，似乎賴就是最偉大的、賴是先知、賴是偉人。朱立倫認為，賴清德就是個獨裁者、就是個破壞台灣民主，甚至將來會認為他成為歷史的罪人。不僅他這樣認為，包括很多民進黨的前輩都也認為賴清德已經快要毀掉台灣幾十年來難得的民主基礎，這是非常讓人痛心的。

朱立倫說，對於一個獨裁者賴清德會想盡辦法消滅在野黨，他要幫民眾黨前主席柯文哲講話，柯文哲到現在被關押8個多月，到現在仍無具體事證，還在圍繞著政治獻金是不是賄款？這樣的態度民眾可以接受嗎？過去有這樣的情況嗎？

朱立倫痛批賴清德用司法打壓在野黨，從北到南、對於國民黨各地黨部「辦藍不辦綠」，基隆也是一樣，「你有針對綠營做這樣子嗎？沒有。」4年前罷免時任高雄市長的韓國瑜1400多份偽造，連傳喚都沒有；去年罷免謝國樑市長的假造案也沒有處理。

朱立倫說，國民黨立法委員吳宗憲過去當過檢察官，他講得最對，現在就是「小案大辦」，過去從沒有對偽造文書用這樣子辦，檢調所接到的命令就是不但要大辦，而且要嚴辦，辦倒國民黨是他們最重要的目標，這就是今天的獨裁者賴清德的行徑。

「這不是要恐嚇在野黨、要消滅在野黨，什麼才是恐嚇在野黨呢？」朱立倫說，賴清德對外只會跪、只會拜、只會送；對內不斷地殺、不斷地砍、不斷地關押，這就是獨裁者賴清德。

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