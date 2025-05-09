媽媽原諒你!收錄經典「盧語錄」 盧秀燕首件LINE貼圖曝光

「媽媽市長」盧秀燕貼圖收錄有經典「媽媽原諒你」盧語錄，今開放下載。（圖：擷自盧秀燕臉書）

2025/05/09 18:29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕母親節前夕，自稱「媽媽市長」的台中市長盧秀燕首件LINE貼圖今曝光，市府透露，熱心粉絲製作上線，也開放下載使用，16款貼圖結合包括「媽媽原諒你」等「盧語錄」設計，讓盧秀燕忍不住直呼，「收到很特別的母親節禮物」。

母親節前夕，盧秀燕傍晚在臉書公布她收到一份特殊的禮物「秀燕日常貼圖」，並自今晚上線開放下載。

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16款貼圖包含今年3月間，民進黨團總召柯建銘批盧秀燕「盧媽媽」應回歸家庭，不要選總統了的發言，當時盧秀燕被問及「媽媽回歸家庭說」，火大直接回嗆「媽媽原諒你」，這句爆紅「盧語錄」結合知名卡通造型設計，神還原盧秀燕當時回應火藥味，極有人氣；另有一個貼圖是年輕時的「盧主播」，配上「媽媽說年輕真好」，讓人莞爾一笑，最獲迴響。

其餘另有「數到3」、「穿暖點」、「都是為你好」等充滿媽媽的關心、碎念、提醒還有讚美的「盧語錄」。

市府指出，這份貼圖來自熱情粉絲提供，並開放民眾下載，讓大家在母親節都能有「媽媽味」的貼圖多元運用。

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