習普會稱「台灣是中國一部分」 外交部：停止散播貶損我國主權歪論

外交部。（資料照）

2025/05/09 18:26

〔記者方瑋立／台北報導〕中國國家主席習近平8日會晤俄國總統普廷（Vladimir Putin），雙方發布聯合聲明再度妄稱「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」、「反對任何形式的台灣獨立」等嚴重悖離國際現實的文字。外交部今（9日）對此嚴正駁斥，並正告中國政府停止持續在國際間散播貶損我國主權的歪論，對於俄羅斯政府漠視國際客觀現實、順應中國威權的作為高度遺憾與不滿。

針對習普會後發表《中華人民共和國和俄羅斯聯邦在紀念中國人民抗日戰爭、蘇聯偉大衛國戰爭勝利和聯合國成立80周年之際關於進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》，妄稱台灣是中國不可分割的一部分、反對台獨等語。

請繼續往下閱讀...

外交部今天透過新聞稿重申，中華民國台灣是主權獨立的民主國家，與中國共產黨威權統治的中華人民共和國從來就互不隸屬。無論是《開羅宣言》或《波茨坦公告》等具國際法效力的文件都已確認中華民國對台灣的主權，而且當時中華人民共和國根本不存在；任何意圖扭曲台灣主權地位的不實說法，都無法更改歷史、更無法動搖國際社會公認的客觀事實。

外交部強調，台灣堅定捍衛自由民主價值及以規則為基礎的國際秩序，呼籲國際社會認清中國侵略性的威權本質及其將台灣議題曲解成內政問題、破壞台海和平穩定的種種惡劣行徑，也籲請世界各國共同反制中方混淆國際視聽、貶抑我國主權的行徑。台灣作為國際良善的力量，將持續深化與各國的合作交流，共創區域及全球和平、穩定與繁榮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法