罷免顏寬恒連署補件「糟到不行」 陳柏惟或能保住秀髮

陳柏惟po出光頭合成圖，強調罷免顏寬恒持續收件。（擷自「3Qi.tw 陳柏惟」臉書）

2025/05/09 18:59

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中第二選區罷團「解顏行動」6日送件至台中市選委會，由於還要再收6千多份連署書，才能達到法定安全門檻的130%。「解顏行動」志工透露，選民誤會連署已達標，事實上還沒，最近補件狀況「糟到不行」，而前選區立委陳柏惟也強調，「我的頭髮還在，就表示連署還沒過關」。

台中第二選區罷免藍委顏寬恒行動，達到2階連署3萬278份門檻送件，不過，罷團強調「壓線沒過關」，中央選舉委員會審查連署文件時間約10至40天，屆時公布後還會給罷團10天補件最後機會，現在持續「拚補件」拜託選民支持。

請繼續往下閱讀...

「解顏行動」志工小彥表示，最近補件狀況遭到不行，選民誤會連署達標為何還要填寫，事實上還差6千多份，感謝選區議員幫忙代收，一起衝刺在7-8月讓三階罷免投票成真。

陳柏惟曾於4月30日在直播節目上表示，如果罷免顏寬恒2階連署成功，他將剃光頭，昨天提前公布光頭合成示意照，強調「莫忘連署」拜託選民持續支持，網友虧稱「我以為是王識賢」、期待你的光頭。

民進黨中二選區市議員市議員張芬郁表示，二階罷免送件後，中二進入延長賽，據罷團表示必須再簽署6000份以上，才能達到安全門檻；但目前催補件有困難，民眾顯得疲憊，服務處一樣全區代收，零星收到中二、中三、中四、中六連署書，還有南投馬文君的連署書，都是個位數，呼籲鄉親連署護台灣，結束國民黨在立法院荒腔走板演出。

民進黨市議員林德宇強調，有繳送超過1059份連署書支援罷團，尊重罷團運作，也全力支持往三階罷免投票努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法