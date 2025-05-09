友邦大使籲國際正視台灣貢獻 矢言續堅定挺台國際參與

聖克里斯多福及尼維斯駐台大使范東亞（Donya Lynex Francis）9日出席國合會與國圖共同舉辦的第一屆「國際開發援助現場論壇」。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/09 19:00

〔記者方瑋立／台北報導〕財團法人國際合作發展基金會今天（9日）與國家圖書館共同舉辦第1屆「國際開發援助現場論壇」，聖克里斯多福及尼維斯駐台大使范東亞致詞說，雙方自1983年建交以來，共同深耕各領域的永續發展，他本人更受「貿易援助（Aid For Trade）」的實踐所惠，曾獲獎學金在台完成學士學位。台灣是值得信賴的盟友與夥伴，克國也將持續堅定在國際舞台上為台灣發聲，相信台灣能夠貢獻，也已經並且持續為世界發揮貢獻。

本屆「國際開發援助現場論壇」主題為「2025年全球貿易援助的機遇與挑戰」，范東亞與外交部政務次長陳明祺、國圖副館長翁誌聰受邀致詞，接續由挪威「北極大學」教授林晏（Marc Lanteigne）主題演說，國合會副祕書長謝佩芬主持2場座談。

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陳明祺致詞說，為進一步擴大我國國際合作發展議題的影響力，國合會今年首次與國圖合作舉辦實體論壇，並邀請「國際開發援助現場」季刊當期作者親自分享，並安排旅台學人林晏發表專題演講，盼能為國際發展援助社群匯聚更多聲音與建言。

陳明祺說明，台灣從1950年代開始成功由受援國蛻變為援助國可說是開發中國家成功轉型的典範，國合會自1996年成立後肩負專業援外的任務，「貿易援助」是其中倍受重視的工具之一，期許國合會在遵循我國外交政策並結合我國優勢產業下，堅定實踐「Taiwan Can Lead」理念，成為推動「總合外交」的關鍵推手，彰顯台灣民主理念與良善價值，實現「榮邦」共好願景。

翁誌聰致詞指出，國圖長期作為台灣與世界交流重要的平台，任務之一即是推廣台灣學術研究成果，迄今除依據國際公約定期與260幾個長期扈會的國際書刊交換單位交流外，自2012年迄今也在海外建立了53個學術資源中心，包括牛津大學等知名研究單位。此外，自1989年開始邀請外籍學人來台訪問研究，2012年起接受外交部委託執行台灣獎助金，迄今支持學者已超過2000人。

范東亞以台灣與克國長年合作為例，強調「貿易援助」對小島開發中國家的意義。他表示，克國位於加勒比海的雙島國家，人口僅約5萬3000人，自獨立以來雖具備豐富人力與自然資源優勢，卻也面臨如氣候變遷、天然災害與經濟單一化等挑戰，唯有透過策略性夥伴關係，才能實現永續目標。

他指出，台灣國合會長年在農業、科技、教育與人力資本等領域與克國合作發展，並協助培養克國人才面對全球競爭。他以自身經歷為例，說明台灣獎學金如何讓他得以在銘傳大學取得新聞與大眾傳播學士，現今則以大使身分回饋兩國友誼，體現「貿易援助」的實踐和價值。

范東亞呼籲，國際社會應正視台灣貢獻與善意，支持台灣參與國際組織，聖克里斯多福及尼維斯將持續在國際場域為台灣發聲。他說：「台灣願意幫助，也正在幫助。何不讓台灣協助更多？」兩國將攜手共進，實現更具韌性與永續的未來。

外交部政務次長陳明祺9日出席國合會與國圖共同舉辦的第一屆「國際開發援助現場論壇」。（記者叢昌瑾攝）

國家圖書館副館長翁誌聰9日出席國合會與國圖共同舉辦的第一屆「國際開發援助現場論壇」。（記者叢昌瑾攝）

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