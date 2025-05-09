民眾黨批綠委擋紀念日條例 民進黨團：反對藍白討好式立法

民進黨團幹事長吳思瑤針對立法院三讀通過「紀念日及節日實施條例」受訪發表看法。（記者陳逸寬攝）

2025/05/09 17:36

〔記者李文馨／台北報導〕立法院會今天三讀通過「紀念日及節日實施條例」，民眾黨團批評民進黨政府長期打壓勞工，綠委甚至阻擋法案。民進黨團幹事長吳思瑤則說，黨團反對該項立法是因為辦法就可執行，認為在野黨用討好式的立法救罷免；她也批評，立委在表決前一刻都沒有拿到藍白的最終表決提案。

藍白今挾人數優勢三讀通過「紀念日及節日實施條例」，勞動節改為全國放假，國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日等4天。民進黨立委蘇巧慧發言提到，立委應對紀念日意義共同負責，而非為了縮短工時隨便挑幾個日子，共同決定如菜市場喊價，討論品質非常低落，她不贊成倉促的決定。

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民眾黨團透過新聞稿質疑，民進黨團從頭到尾都不想修法，所以千方百計找藉口，從委員會杯葛到黨團協商，幾個月來一事無成；院會討論時，民進黨立委蘇巧慧甚至將在野黨立委希望維護勞工權益的好意說成是「菜市場喊價」，還批評提案立委隨便挑幾個日子、討論品質低落。

民眾黨團認為，蘇巧慧發言不僅非事實，更未站在勞工角度發聲，還詆毀爭取勞動權益的正當性；民進黨立委打著照顧勞工的旗幟執政，拿到政權卻不斷背棄人民，還打臉過去自己曾經提出國定假日要入法主張。

吳思瑤受訪說，民進黨團反對今天這項立法，是因為現行的「紀念日及節日實施辦法」就可以執行，不需要強制立法，而在野黨為了立法而立法、為快而快，不過就是為了想要救罷免，要用討好式的立法，挽回民意、民心。

吳思瑤指出，執政黨團支持五一勞動節放假，乃至於農曆過年的年假增加，假日串連在一起，讓民眾可以喘口氣，多休一點，行政部門對此也有共識。黨團反對的是倉促立法，且主管機關很早就向社會說明，任何放假日透過實施辦法及行政作業就可以進行，強制入法反而欠缺彈性，綁手綁腳。

吳思瑤也提到，程序不正義、黑箱版本在今天立法院會又上演，居然到表決前一刻，立委手上都沒有藍白最終表決提案、修正動議。她第一時間向立法院秘書長周萬來抗議，並向院會主席，立法院長韓國瑜要求，最後在民進黨團據理力爭下，條文才送交立委手上。

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