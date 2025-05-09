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    教師節、光復節3天連假？ 人事總處：需視三讀條文而定

    立法院會今天下午三讀通過國民黨團、民眾黨團提出的「紀念日及節日實施條例草案」，除了將辦法提升位階至法律，另新增「4+1」天國定假日。（本報合成）

    立法院會今天下午三讀通過國民黨團、民眾黨團提出的「紀念日及節日實施條例草案」，除了將辦法提升位階至法律，另新增「4+1」天國定假日。（本報合成）

    2025/05/09 17:26

    〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院今（9）日三讀通過「紀念日及節日實施條例修正草案」，新增「4+1」天國定假日，行政院人事行政總處表示，將會重新修定下半年度行事曆，納入新增的3天假，不過若遇到週六、週日有無補假，則還要再檢視三讀條文規定。

    根據立法院通過的修正案，包含勞動節改為全國放假，國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日等4天，未來春節假期將保證有7天連假起跳，最多可達到10天。

    人總表示，草案三讀後經總統府公告立即實施，因此將會重新修定下半年度行事曆，納入今年下半年新增的孔子誕辰紀念日、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日和行憲紀念日等3個放假日，擬在6、7月間與明年度行事曆一起公布。

    不過，由於今年教師節適逢週日、光復節則是週六，是否會補假？人總說，還要看三讀條文對遇到例假日有無補假的明文規定。而全國放假日的主管機關為內政部，人事總處則根據規定排定行政機關上班行事曆，詳細安排還需與教育部、經濟部、金管會及各行各界會商研討，才會做出最後決定。

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