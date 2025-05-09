健身房、運動中心空品不合格 中市議員林祈烽質疑未在官網公開

林祈烽、施志照指，台中市部分運動健身場館室內二氧化碳濃度超標，空氣品質惡化，有安全隱憂。（記者蔡淑媛攝）

2025/05/09 17:41

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市議員林祈烽、施志照指出，市府稽查發現，朝馬國民運動中心及成吉思汗台中旗艦館，室內空品不合格，質疑市府只在場館入口張貼公告，未在官方網站公開，枉顧民眾安全。

環保局長陳宏益表示，民眾運動量大造成二氧化碳濃度超標，受限人力，目前空品稽查仍以戶外為主，室內空品不良者會輔導改善。

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台中市列管16類室內空氣品質列管場所，林祈烽表示，室內空品不良可能引發頭暈、注意力不集中等症狀，對於正在運動需要大量氧氣的市民而言，極易造成嚴重的安全風險，市府卻只在場館入口張貼公告，未在官方網站公開，枉顧民眾安全。

雖然空品不合格場館，經輔導後加裝空氣置換機及熱交換器後可改善，但室內空氣品質問題絕非個案，應寬列預算全面普查應列管場所，強化監督與管理，而非受限預算、人力僅有抽查。

林祈烽指出，台中市室內空品應列管場所199處，目前僅有159處取得室內空氣品質自主管理標章認證，扣除自願參與認證的幼兒園、托嬰中心及產後護理之家，仍有四分之一以上的列管場所未取得認證，包括新市政中心惠中樓、陽明大樓及文心第二市政大樓都未認證，要求市府提供更多輔導及補助措施，鼓勵申請認證，全面提升全市公共場所的室內空品。

陳宏益回應，室內空品自主管理標章認證，為自主申請，並非法定強制，目前市府各機關幾乎取得認證，稽查抽檢會優先以沒有，或不願意取得優良級或良好級自主管理標章認證場所做抽查。

成吉思汗健身俱樂部台中旗艦館室內空品不合格，經輔導裝設空氣置換機及熱交換器後改善。（記者蔡淑媛攝）

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