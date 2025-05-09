苗栗罷團連署站前「燒胎」賓士男抓到了 辯稱試車子性能

男開賓士到苗栗縣罷團連署站前「燒胎」，煙霧迷漫。（民眾提供）

2025/05/09 17:26

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣公民團體「苗栗國罷免立委連線」推動罷免苗栗第一選區泛藍無黨籍立委陳超明、第二選區國民黨籍立委邱鎮軍，宣傳車5日於苑裡鎮被砸事，罷團在苗栗市一處據點前今天（3日）竟有轎車停在門口前方道路上「燒胎」，苗栗警分局逮捕43歲徐姓男子，他辯稱是在試車子性能，警訊後依違反公共危險、恐嚇等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗警分局依監視系統影像查出，今天上午9點22分左右，一輛黑色賓士轎車開到苗栗市日新街一家店咖啡前「燒胎」，製造大量煙霧，店家立即關閉門窗，往來人車紛紛避讓。

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苗栗縣議員曾玟學在臉書分享訊息說，連署站遭惡意燒胎挑釁，投入罷免立委的志工飽受驚嚇，當時立刻關上門躲避。他也呼籲，在苑裡鎮發生砸車事件後，又出現苗栗市燒胎事件，暴力威脅持續發生，連署還剩最後3天，不忍苗栗持續沉淪的朋友，請把握最後時間一起加入連署。

苗栗警分局偵查隊獲報立即展開調查，調閱周邊監錄影像以車追人，1小時即火速查獲徐姓男子到案，報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，警訊後將依刑法公共危險、恐嚇等罪嫌將徐男送辦，另違反道路交通管理處罰條例部分依法製單舉發。

苗栗警分局呼籲，駕駛人應確實遵守交通規則以維護用路人安全，不可有過激或違法行為，一經發現不法行為，將依法究辦。

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