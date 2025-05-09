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    高雄野溪整治經費一年只6千萬元 陳其邁 : 實在太少 想到就怨

    高市議員林富寶爭取野溪整治經費多一點，讓市長陳其邁想到藍白財劃法的不公平。（翻攝官網）

    高市議員林富寶爭取野溪整治經費多一點，讓市長陳其邁想到藍白財劃法的不公平。（翻攝官網）

    2025/05/09 17:21

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員林富寶今質詢時，提到山區野溪整治每年經費固定只有6千萬元、實在太少，尤其近幾年物價飆漲，能做的地方更少；市長陳其邁答詢時感慨，這讓他想藍白財劃法沒納入面積、想到就怨，但他會與立委再跟中央爭取。

    林富寶表示，大旗山地區野溪很多，極端氣候下、每次大雨就常溢出，造成附近民眾財產、安全受影響，但市府每年整治野溪經費僅有6千萬元，多年來都沒增加，本來能整治的空間就有限，這幾年遇上物價上漲，能整治的河段更少，建議市府編列明年預算時能多一點。

    林富寶也提到，偏鄉還有部分住戶沒有自來水，如果依照自來水公司延管標準，這些住戶大概永遠無法有自來水，希望市府幫幫忙。

    陳其邁說，野溪整治經費部分，會拜託秘書長編列明年度預算時概算時儘量增加，他同時提到東九區佔大高雄面積75趴，很多路、溪都需要花錢整治，但藍白財政劃分收支法卻忽略面積這部分，高雄市比台北大十一倍，獲得分配卻較少，實在很不公平，想到就很怨。

    陳其邁指出，偏鄉要照顧，他會跟立委尋求經濟部、水利署協助，儘量把預算增加一些；至於延管工程，他會請經發局再跟水公司協調一下，有些比較簡單的，市府可補助的，會盡量。

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