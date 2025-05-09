中市異味、水污、空污陳情數六都最多 謝志忠要求市府提改善對策

議員謝志忠（中）等質疑台中市公害陳情數居高不下。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/09 17:50

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議員謝志忠、黃守達及張玉嬿等今質疑，台中市公害陳情數居高不下，不但噪音陳情逐年增加，異味及水污、空污陳情數均是六都最多，促市府應加速跨局處檢討，並提出改善對策；台中市副市長鄭照新允會跨局處研議提出改善之道。

謝志忠指出，根據環境部環境資料開放平台統計，台中市的公害陳情總數長年排六都第二，去年已增至5萬1549件，僅次於台北市；從六都的公害陳情數的細項分類來看，台中市的噪音件數每年持續增加，到去年已有1萬7768件；另異味污染、水污的陳情數自2019年到2024年每年都是六都最多；空污除2022年被台北超越外，其餘5年也均是六都最高。

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謝志忠說，除了統計數字不漂亮外，更重要的是，每一項公害陳情統計都反映出市民深受其害的心聲，市府有必要更積極面對。

包括謝志忠、黃守達、張玉嬿均強調，台中市的公害陳情數居高不下，突顯市府的努力空間非常大，強烈要求市府認真分析每一項統計數字背後的公害發生的原因，跨局處全面檢討並從源頭防範，降低公害陳情數，還給市民無污染的安居環境。

環保局長陳宏益指出，以噪音為例，均投入極大心力防治，另在工廠源頭設監控設備，從源頭防範污水排放等，並試辦餐廳油煙監控計畫等，會持續加強各項公害防治；鄭照新也說，部分公害涉跨局處權責，會跨局處開會研議提出改善之道。

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