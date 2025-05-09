林月琴任剴剴案外聘督導遭疑失職 民進黨團籲抹黑潑糞適可而止

綠委吳思瑤（前左）上午率民進黨團成員，手持絨毛鐵絲做成的花束，在立法院議場前召開記者會。前右為綠委林月琴。（記者方賓照攝）

2025/05/09 17:07

〔記者李文馨／台北報導〕各界矚目剴剴案，有媒體指控，該案訪視業務的外聘督導是民進黨立委林月琴，疑是失職。對此，林月琴今在黨團記者會上紅著眼眶澄清，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤質疑，在野陣營為了轉移剴剴案的焦點、甩鍋卸責，抹黑林月琴，呼籲政治口水及潑糞行為適可而止。

吳思瑤上午率民進黨立委林月琴等黨團成員手拿絨毛鐵絲做成的花束，在立法院議場前召開「不能再有下一個剴剴！守護兒少要政策配套！不要政治口水！」記者會。

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林月琴紅著眼眶說，她在兒少領域努力32年，過去兒少團體有需要，都會找她諮詢，「外部督導是他們提出問題，我做回答，針對他們內部我不做管理、督導」。她也提出112年12月26日參加台北市文山區居家托育服務中心外聘督導會議內容，盼外界不要用政治話術消費一個已經逝去的生命。

林月琴表示，12月26日會議上，社工報告由兒盟轉介劉姓保母收托的兒童過世，這是她第一次得知剴剴過世的消息。她當下的專業意見為配合司法調查，不可有任何隱匿，以及確認劉姓保母收托的另一位兒童，從保母家移出，並媒合轉至給其他保母的狀況。

吳思瑤指出，林月琴知道剴剴案就是在12月26日的會議上，林也要求配合司法調查不可隱匿案情，並強調劉姓保母手上其他照顧的兒童要立刻接走，「如果不是林月琴，可能會有另一個剴剴」，若要抹黑林月琴從頭到尾知情、隱匿案情，這太過分了。

吳思瑤也說，民進黨團將從立法修法雙管齊下，從催生兒童托育服務專法草案，再到強化兒福聯盟的監督機制、精進收出養制度、保障安置兒童權益等，進一步提升保母的托育品質，而行政院通過的「兒童托育服務專法草案」，也將透過制度讓台灣兒少在托育階段不再被漏接。

吳思瑤指出，投入的立委卻遭受無情的政治攻擊與抹黑，呼籲所有的政治口水及潑糞、潑髒水行為適可而止。她質疑，林月琴的專業就是保護每一位孩童，不讓每個孩子的生命被漏接，但在野陣營為了轉移剴剴案的焦點、甩鍋卸責，就找上一路為兒少權益努力的林月琴。

遭名嘴質疑未善盡責任，而釀成剴剴案憾事，林月琴（中）今在立法院回應數度落淚。（記者方賓照攝）

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