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    罷免綠營議員喊停？ 新任國民黨基市黨部主委林沛祥：聽大家意見再決定

    國民黨基隆市黨部今天（9日）舉辦主任委員佈達典禮，國民黨主席朱立倫（左）頒發基隆市黨部主任委員聘書，由立法委員林沛祥（右）接任。（記者俞肇福攝）

    國民黨基隆市黨部今天（9日）舉辦主任委員佈達典禮，國民黨主席朱立倫（左）頒發基隆市黨部主任委員聘書，由立法委員林沛祥（右）接任。（記者俞肇福攝）

    2025/05/09 17:17

    〔記者俞肇福／基隆報導〕面對國民黨基隆市黨部因為連署罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪案，造成國民黨基隆市黨部主任委員吳國勝收押、多位黨工交保，今天（9日）下午甫接下國民黨基隆市黨部主任委員的立法委員林沛祥表示，會先熟悉市黨部內部運作與黨工聊天，依據大家的看法與意見，決定罷免綠營議員的行動，是否要再繼續走下去。

    國民黨基隆市黨部舉行主任委員佈達典禮，由立委林沛祥接下主委職務。佈達典禮由國民黨主席朱立倫主持，前市長張通榮、前議長宋瑋莉與基隆市議會黨團書記長曾紀嚴等多位議員到場力挺，希望展現團結氣氛。但國民黨籍基隆市長謝國樑並未到場，林沛祥父親前市長林水木、前立委徐少萍也未現身。

    朱立倫表示，林沛祥年輕有為，他肯定林願意接下這個重擔，也感謝稍早在立法院替人民奮鬥的林沛祥，他細數林在立法院的績效，包括今天通過還假於民的法案，未來包括勞動節、教師節在內，都將納入國定假日，這是林沛祥委員等國民黨立委與民眾黨立委共同努力的成果。

    林沛祥表示，他此刻的心情就是「臨危受命誠惶誠恐，如臨深淵如履薄冰」，自己身為代表基隆的立法委員，更是國民黨的一份子，責任現在到了自己面前，他就會為了基隆挺身而出，扛下來。

    林沛祥說，對於未來國民黨基隆市黨部的規劃，自己會先熟悉黨部的業務，他會以更開放、更務實的態度與在地黨公職、黨員夥伴密切合作，一步一步整合大家的力量，凝聚大家的共識。

    林沛祥坦言，局勢確實嚴峻，責任確實沈重，但越是這樣的時候，越需要有人挺身而出，講這個重責承擔下來。他希望接下來透過努力做事，一步一腳印，逐步修補民眾對國民黨的信心，也讓基隆人看見國民黨是能做事、會承擔的政黨。

    國民黨基隆立法委員林沛祥今天（9日）接下國民黨基隆市黨部主任委員職務，至於是否要繼續推動罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪連署行動，林沛祥表示，會與黨工及大家聊天討論後，再決定下一步怎麼走。（記者俞肇福攝）

    國民黨基隆立法委員林沛祥今天（9日）接下國民黨基隆市黨部主任委員職務，至於是否要繼續推動罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪連署行動，林沛祥表示，會與黨工及大家聊天討論後，再決定下一步怎麼走。（記者俞肇福攝）

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