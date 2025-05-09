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    憲法法庭5/12召開憲訴法修法釋憲說明會 柯建銘、黃國昌再度交鋒

    總統賴清德今年初公布憲訴法修正案，民進黨總召柯建銘（右三）等人全黨51名立委赴憲法法庭遞狀聲請暫時處分和釋憲，憲法法庭定5月12日召開說明會。（資料照，記者楊國文攝）

    總統賴清德今年初公布憲訴法修正案，民進黨總召柯建銘（右三）等人全黨51名立委赴憲法法庭遞狀聲請暫時處分和釋憲，憲法法庭定5月12日召開說明會。（資料照，記者楊國文攝）

    2025/05/09 17:04

    〔記者楊國文／台北報導〕總統府今年1月23日公布《憲法訴訟法》修正條文，民進黨立法院黨團總召柯建銘代表51位黨團立委，赴憲法法庭遞狀聲請暫時處分及釋憲，憲法法庭定下週一（12日）召開說明會，決定是否受理，雙方代表人柯建銘、立法院代表民眾黨黨主席黃國昌等人均將出庭，這是繼去年憲法法庭召開國會擴權法案的言詞辯論後，2人再度同場交鋒。

    司法院今天說，目前收到的確定出席名單，民進黨聲請人代表為民進黨立委柯建銘、吳思瑤及鍾佳濱，訴訟代理人陳鵬光、陳一銘及方瑋晨律師；關係機關立法院代表國民黨立委吳宗憲、翁曉玲及民眾黨立委黃國昌，訴訟代理人廖元豪副教授、黃昱中律師，專家學者為羅傳賢教授。

    立法院去於年12月20日三讀通過修正《憲法訴訟法》部分條文，規定參與評議的大法官人數不得低於10人；作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。另外，大法官未達15人時，總統應於兩個月內補足提名。

    行政院會認為憲訴法修法有疑義，今年1月2日討論通過覆議案，呈請總統核可後，移請立法院覆議。不過，立法院在1月10日議決覆議案，藍白立委聯手反對，覆議案不通過。

    總統府今年1月23日公布《憲法訴訟法》修正條文，民進黨團遞狀聲請暫時處分及釋憲，民進黨主張，為避免憲法所保障的公益遭到難以回復的重大損害，且具有急迫必要性，聲請在憲法法庭判決前，先裁定暫時處分。另外，憲訴法新法的第4條第3項、第30條第2至6項及第95條規定應受違憲宣告。

    憲法法庭尚未決定是否受理，定5月12日下午2時在憲法法庭舉行說明會，列出10項憲法上的爭點，邀請聲請人柯建銘等人、關係機關立法院代表及專家陳述意見，當天開放旁聽及網路公開播送。

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