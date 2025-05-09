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    首頁　>　政治

    南投大罷免也爆幽靈連署 檢調接到告發

    今年1月份南投縣就展開罷免藍委馬文君、游顥的一階提議書連署。（資料照，記者陳鳳麗攝）

    今年1月份南投縣就展開罷免藍委馬文君、游顥的一階提議書連署。（資料照，記者陳鳳麗攝）

    2025/05/09 16:55

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕從北到南有多個地檢署都在偵辦罷免連署涉幽靈連署、偽造文書案，南投地檢署也沒缺席，正在進行中選會告發的涉偽造疑案，包括罷免藍委馬文君、游顥，以及罷免民進黨縣議員蔡銘軒、陳玉鈴一階提議人名冊都有被告發，其中罷馬、罷游被告發逾10件，罷蔡10件、罷除僅1件，據了解，主要是縣選委會審查時懷疑非本人簽署，檢調人員傳喚調查中。

    南投縣民團罷免國民黨立委馬文君、游顥，藍營也罷免民進黨縣議員蔡銘軒和陳玉鈴，罷馬和罷游的二階連署已送件，罷蔡和罷陳案未對外宣傳、公布，但據了解也已送件。

    南投縣罷藍委和罷綠議員案第一階段連提議人名冊，中選會都有向南投地檢署告發涉有偽造文書案，中選會資料顯示，罷免立委馬文君案涉有偽鄉造情事的有14件，罷免游顥的則有10件；罷免縣議員蔡銘軒的也有10件，罷免陳玉鈴的則有1件，據透露，這些都是由縣選委會在審核時認為疑似非本人簽署，而移給中選會告發。

    南投地檢署和調查站目前正在調查偵辦中，這兩天有傳喚當事人說明的動作，檢方說，這四案都還在偵辦，會經由傳喚說明及其他偵查動作調查。

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