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    轟鄭正鈐與暴力討債集團蛇鼠一窩 戴振博：罷掉他讓新竹回到光明正道

    被收押的新住民何氏卿與立委鄭正鈐。（取自戴振博臉書）

    被收押的新住民何氏卿與立委鄭正鈐。（取自戴振博臉書）

    2025/05/09 17:39

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市挺國民黨立委鄭正鈐的新住民何氏卿及麻姓男友人，涉嫌從事高利貸及暴力討債遭新竹檢方聲押禁見獲准，新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）總部領銜人戴振博批評，鄭正鈐先前稱願意提供何氏卿等人法律扶助，沒想到竟是服務暴力犯罪吸血集團，根本就是蛇鼠一窩。

    戴振博發文說，此事最讓人痛心的是，一再聲稱照顧新住民的立委鄭正鈐，竟與這些欺壓新住民的不法集團關係密切。還曾公開承諾「全力協助支持這些新住民提供法律扶助」，如今看來，鄭正鈐要法律扶助的竟是高利貸暴力集團的首腦，這對曾被恐嚇、被欺負的新住民情何以堪？

    更荒唐的是，集團首腦竟高調出面「頂罪」，為鄭正鈐擋子彈，這種蛇鼠一窩的行徑，早已超越巧合，這是共犯結構，是與黑金勾結。這種是非不分、立場錯亂的鄭正鈐，根本不適任立委。

    戴振博說，新竹人不是沒眼睛，這種踐踏正義、踐踏新住民權益的行為，市民已不能再容忍！他也呼籲罷免第三階段，請新竹市民站出來，投下「同意罷免」鄭正鈐，讓黑金勢力無所遁形，讓新竹回到光明正道。

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