時力籲衛福部強化保母查詢平台 盼立院速審「兒童托育服務法」

時代力量黨主席王婉諭與時力議題發展專員蔡欣樺等人今天在立法院群賢樓門口召開記者會。（時代力量提供）

2025/05/09 17:29

〔記者李文馨／台北報導〕時代力量黨主席王婉諭今（9）日召開記者會指出，剴剴案凸顯台灣托育制度存在嚴重漏洞，喊話衛福部應全面強化居家托育人員（保母）查詢平台的功能與資訊揭露，同時呼籲朝野立法院黨團儘速排審「兒童托育服務法」，並於本會期內三讀通過，為兒童托育建立更安全完整的制度。

王婉諭與時代力量議題發展專員蔡欣樺等人今天在立法院群賢樓門口召開記者會。

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王婉諭表示，身為一名前立委與母親，她希望比照過去推動教保服務網揭露評鑑與裁罰資料的經驗，提升查詢平台的實用性與公開度，並指平台缺乏保母托育年資與服務紀錄、無在職訓練或進修資訊、無政府訪視結果與家長回饋等，這不僅增加家長負擔，更埋下潛在托育風險。

她對此提出六大改革方針，包含提升搜尋功能、完善托育履歷、揭露托育環境資訊、公開訪視與裁罰資料、建立回饋機制、樹立優質保母指標。

時代力量議題發展專員蔡欣樺提到，時力已於公共政策網路參與平台提出「保母查詢平台六大改革建議」，包含強化姓名與關鍵字搜尋、公開服務年資與在職訓練、揭露托育環境與同住者資訊、公開政府訪視與裁罰結果、建立優質保母推薦指標，以及導入註冊制度保障個資與回饋機制，盼提升家長查找保母的便利與安全，呼籲大家一同連署。

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