立院三讀 使用偽造變造車牌罰鍰增至7.2萬

立法院院會今日三讀通過道路交通管理處罰條例第12條條文修正案，若使用偽造或變造車牌，可加重處罰汽車所有人7.2萬元罰鍰。（記者方賓照攝）

2025/05/09 16:26

〔記者林欣漢／台北報導〕偽造、變造車牌問題多，立法院院會今日三讀通過道路交通管理處罰條例第12條條文修正案，若使用偽造或變造車牌，可加重處罰汽車所有人7.2萬元罰鍰；若偽造、變造他車車牌、致人傷亡或累犯，可以直接沒入車輛。

三讀條文明定，使用偽造、變造或矇領牌照，以及未領用車牌行駛、使用吊銷註銷牌照等，可處汽車所有人的罰鍰從現行3600元以上、1萬8千元以下，提升到3600以上、3萬6000元以下，並當場移置保管車輛。其中使用偽造、變造或矇領牌照，將按照最高額加倍處罰，將可重罰7.2萬元。

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未領用牌照行駛、牌照吊扣期間行使、已領牌未懸掛或不依指定位置懸掛車牌、牌照經吊銷仍行駛、報廢登記車輛行駛等行為，將直接對汽車所有人處最高額的罰鍰3萬6千元，並當場移置保管車輛。

條文明定，如果偽造變造它車車牌將可直接沒入車輛，而其它偽造、變造及矇領車牌有肇事致人傷亡，或是10年內第二次違反規定，也可沒入車輛。

另外，如果駕駛人明知駕駛車輛的車牌有問題，仍行駛上路，也將對駕駛人處最高額的罰款3萬6000元。

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