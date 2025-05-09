網問為何民進黨立委反對「4+1」國定假日？沈伯洋曝原因

立法院院會三讀通過「紀念日及節日實施條例」，朝野立委各自拿手舉牌表達訴求。（記者方賓照攝）

2025/05/09 18:03

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今（9日）三讀通過「紀念日及節日實施條例」，新增「4+1」天國定假日。有藍營粉專今日就貼出表決紀錄強調，民進黨立委全體反對，引起網友不滿。有網友就直接到立委沈伯洋臉書提出疑問，而沈伯洋也馬上給出四個原因。

立法院會今天下午三讀通過國民黨團、民眾黨團提出的「紀念日及節日實施條例草案」，除了將辦法提升位階至法律，另新增「4+1」天國定假日，包含9/28孔子誕辰紀念日、10/25臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12/25行憲紀念日、小年夜；另將5/1勞動節改為全國放假。該條例同時明定自公布日施行。

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有粉專今日就PO文，貼出表決紀錄強調，民進黨委員全體反對，望周知。媒體人謝寒冰也說：「大家自己看，不讓你們放假，決心要讓你們當韭菜的究竟是誰！」引發網友不滿。

對此，也有網友直接殺到沈伯洋臉書，在最新貼文下方直接發問：「委員那我另外想請教，關於今天國定假日的議題，包括整個『推動過程』黨團要如何向支持勞工權益的支持者作說明？ 」

沈伯洋也直接回應，民進黨反對國民黨的版本，理由有好幾個。第一，民進黨提的假日完全被拒絕。第二，只選特定職業的節日，對其他職業難以公平，由行政院訂反而比較有彈性。

沈伯洋繼續說，第三，一樣，程序有大問題，「我們又一樣是在表決的時候根本還沒拿到他們臨時更改的版本，也就是說，又一樣看不到法條就要表決。抗議之後我們才拿到。」第四，如果要針對工時，其實不應該改這法條，而是要去改別的法條。國民黨把這兩件事情混在一起。

「紀念日及節日實施條例」三讀，民進黨立委全體反對，沈伯洋回應原因。（擷取自沈伯洋臉書）

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