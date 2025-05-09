朱立倫「納粹說」影響世壯運？ 侯友宜：歷史事件傷痛教訓我們永遠要記得

市議員質詢侯友宜是否擔憂朱立倫納粹說的不當比喻影響國際選手萌生退賽意願？侯友宜說，新北市身為主辦城市，雙手歡迎國際友人來參賽，也希望比賽順利，「歷史事件的傷痛教訓我們永遠要記得」。（記者黃子暘攝）

2025/05/09 16:03

〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨主席朱立倫日前以納粹比喻總統賴清德，引發國際批評，而雙北世界壯年運動會5月17日即將登場，新北市長侯友宜今（9）日赴新北市議會進行世壯運專案報告，市議員顏蔚慈、卓冠廷、李宇翔質詢是否擔憂朱立倫不當比喻影響國際選手萌生退賽意願？侯友宜說，新北市身為主辦城市，雙手歡迎國際友人來參賽，也希望比賽順利，「歷史事件的傷痛教訓我們永遠要記得」。

顏蔚慈表示，朱立倫的「納粹說」言論引發國際譁然，許多國家都批評朱立倫為不當影射，世壯運作為國際賽事，要把握機會做好城市外交，盼侯友宜可以勸誡朱立倫「該改則改」。

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卓冠廷指出，歐洲、以色列多國都批評朱立倫的納粹說，而這些國家都有選手報名世壯運，藍委陳玉珍反倒要求德國在台協會要對朱立倫道歉，新北市作為賽事主辦城市之一，對於相關影響只能概括承受，詢問侯友宜是否擔心此事影響國際選手參賽意願？

侯友宜回應，歷史教訓及其傷痛，台灣都會記得，新北市作為主辦城市，雙手歡迎國際友人到台灣來，他也明白議員希望不要影響國際賽事，「歷史事件傷痛教訓，我們永遠要記得」，身為主辦方之一，他希望比賽順利，國內、外政治議題都不要影響到賽事。

李宇翔對此評論，侯友宜對於納粹說態度明確、尊重歷史傷痕，跟朱立倫不一樣，肯定侯友宜的高度。

此外，顏蔚慈、市議員戴瑋姍質詢提問，若賽事期間，民眾在觀眾席上揮舉各國國旗、台獨旗是否為大會允許？戴瑋姍也問，若現場觀眾有人揮舉納粹的旗幟、標章，或比出納粹手勢，大會是否會予以驅離？若中國選手或中國民眾現場搶奪我國中華民國國旗，是否將予以驅離或剝奪選手資格？

侯友宜、體育局長洪玉玲回應，觀眾席舉各國國旗、台獨旗沒有特別約束，按照大會規定辦理，不過「對有些政治議題，像大罷免等我們都不歡迎」，相關政治意識標語會柔性勸導、制止，按照標準作業流程與規定處理。

戴瑋姍批評，遺憾侯友宜明確說出「大罷免大成功」不能使用，卻疑似可以使用納粹旗，這就是國民黨的標準。

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