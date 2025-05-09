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    首頁　>　政治

    中俄聯合聲明稱台灣是不可分割一部分 陸委會嚴正駁斥

    陸委會強調，台灣在歷史、國際法及兩岸現實上，從未一日屬於中華人民共和國，台灣從來都不是中華人民共和國的一部分。（資料照）

    陸委會強調，台灣在歷史、國際法及兩岸現實上，從未一日屬於中華人民共和國，台灣從來都不是中華人民共和國的一部分。（資料照）

    2025/05/09 16:38

    〔記者鍾麗華／台北報導〕中俄元首會晤，簽署聯合聲明謬稱「二戰中國戰場勝利是在共產黨的領導下取得的」及「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，陸委會今（9）日表達嚴正抗議與譴責。

    中國國家主席習近平訪問俄羅斯，與俄羅斯總統普廷會談後簽署聯合聲明。聲明指出，「俄方重申恪守一個中國原則，承認世界上只有一個中國，台灣是中華人民共和國不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」。「俄方反對任何形式的台灣獨立，堅定支持中國政府維護國家主權和領土完整、實現國家統一所採取的舉措」。

    對此，陸委會強調，台灣在歷史、國際法及兩岸現實上，從未一日屬於中華人民共和國，台灣從來都不是中華人民共和國的一部分，「兩岸互不隸屬」才是國際社會普遍認知的台海現狀與事實。

    陸委會說，中華民國政府與全體軍民在抗日戰爭中付出無數犧牲奉獻，共同反侵略、護家園，最終取得抗戰勝利，對二戰的成功具有重要歷史意義；中共僅藉機擴張、鞏固共產勢力，對抗戰並無實質貢獻，更遑論「領導」抗戰。

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