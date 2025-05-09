沈伯洋怒了！怒噴小草每天貼卡提諾直播等級言論造謠

立委沈伯洋。（資料照）

2025/05/09 17:05

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立委沈伯洋時常在臉書分享最近時事，今日他發現民眾黨支持者「小草」一直在喊民眾黨沒有擋國安法案，只有擋赴中法案而已。沈伯洋說，「其實就是複製黃一半（指立委黃國昌）直播講的」。沈伯洋除了解釋詳情，也批小草：「每天貼一些卡提諾直播等級的東西在留言，真的有夠難溝通。然後我還要花這種時間來闢謠，根本DDoS。」

沈伯洋今日在臉書PO文表示，小草這幾天一直在喊說：「哪有擋國安法案？都有排啊！只有擋赴中法案而已。」其實就是複製黃一半直播講的。真的是，嘴巴一動，就是在造謠。

請繼續往下閱讀...

沈伯洋說，他提的赴中法案是在「程序委員會」擋，這是不管什麼理由都不應該的。為什麼？因為程序委員會只管「格式」。民進黨過去八年多數的時候，從來沒有在報告事項的程序擋案。因為這是當年承諾的「國會改革」。隨便往前翻，挑一個最近的，4月29日，他提的另一個國安法案，也被復議擋，「這還沒算入我的57次喔。整個案子就懸在那邊，連審都無法。」

至於他所提法案內容是什麼？沈伯洋說，白話文講就是，特定的退休官兵、情報人員、不得在中國以公開聲明或其他形式，承認中國對我國有統治權；也不可以在中國承諾對中國之侵略不予抵禦；也不可在中國配合統戰目的的政治宣傳。而曾任總統或現任民選公職人員，不管在哪裡都不可以做以上行為。

沈伯洋最後怒噴小草：「不是說都沒擋嗎？每天貼一些卡提諾直播等級的東西在留言，真的有夠難溝通。然後我還要花這種時間來闢謠，根本DDoS。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法