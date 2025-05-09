為何朱立倫「犯眾怒」？謝志偉解釋德在台協會聲明「關鍵字」

駐德代表謝志偉今日表示，德國在台協會聲明中主要關鍵字是「Trivialization」，用「淡化」翻譯更好。（圖取自謝志偉臉書）

2025/05/09 15:51

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫日前批評總統賴清德如今對在野黨的所做所為，是在「做希特勒做的事情」。受到德國在台協會點名批評後，朱立倫卻回應「外國政府不該干預各國內政」引發爭議。駐德代表謝志偉今日表示，德國在台協會聲明中主要關鍵字是「Trivialization」，用「淡化」翻譯更好。「留美博士朱主席原先若不知此比擬之嚴重性，已夠不堪，被指正/指責後，不但不知省悟，還加碼翻臉，難怪二十四小時之內成了范仲淹的弟弟『犯眾怒』了。」

謝志偉今日在臉書PO文表示，德國在台協會昨天針對國民黨朱主席有關「納粹之比」於臉書所發表的聲明中，他認為其主要關鍵字是「Trivialization」。此字在其臉書的中文翻譯裡，是「瑣碎化」，就句子結構及意義傳達，他則傾向於用「淡化」。由於兩者在句子裡會產生不同的想像，因此中文讀者接收資訊時反應也理所當然地有所不同。那到底何者較為恰當，由個人自作選擇。

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謝志偉說，就 trivialization 這個字進一步瞭解，何以此字在此聲明裡出現。不過，在此之前，先確定一件事。納粹政權有系統地冷血屠殺數百萬猶太人是「前所未有、超出人類所能想像的滔天殘暴罪行」。此罪行之深、之重，均乃獨一無二。這使得任何意圖，不管出於何故，將之拿來作為比擬對象的言行，都有犯了天條禁忌之虞，因為任何比擬均無疑等於在宣告：「納粹此罪行其實也不那麼獨特。」

謝志偉指出，即便比擬者並無此意，仍舊必遭世人 ── 遑論當事人「對他人之悲慘遭遇無感而在傷口上撒鹽之斥」，此乃德國在台協會的聲明與「trivialization」同一段裡指責朱主席的納粹之比乃「insensitive comparisons」之故。此處「insensitive」不宜譯為「不敏感」，而應譯為接近不可原諒的「無感」，甚至「冷血」。因為此比擬乃無異於消費別人之苦難也。

謝志偉說，Trivialization這個名詞在英德文裡都有，但其源頭非英非德，而是（羅馬）拉丁文，它源自於 trivialize 這個動詞。 trivialize´這個動詞來自於 trivial 這個形容詞，而 trivial這個形容詞來自於兩個字的組合，即 tri和via這兩個拉丁文。tri是 數字「三」的意思，via´則是名詞「路」的意思。

追溯起來，Trivialization的意義源頭原本指的是「在三叉路口」，人來人往的交通衢道上都可看到。一件「trivial」的事，指的就是一般人都會知道或看到的日常事。

因此德文裡有「Trivialliteratur」，即「通俗文學」，指的是「文字及情節皆通俗易懂，但無深度的作品。」。

謝志偉表示，「trivial」的事件也就是「沒有差異性、不具重要性、屬日常瑣碎」的事件，毫無「獨特、個別性」，因此甚至也無「可記性」。就結果來看，他認為「trivialization」，就是「淡化」了納粹的罪行無誤。

謝志偉最後說，留美博士朱主席原先若不知此比擬之嚴重性，已夠不堪，被指正指責後，不但不知省悟，還加碼翻臉，難怪二十四小時之內成了范仲淹的弟弟「犯眾怒」了。他也強調雖然自己語近輕蔑，其實心情是沉重的。

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