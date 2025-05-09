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    曝罷瑤團體平信內容 四叉貓：來總部填寫不把郵票繳回是想浪費我善款？

    網紅四叉貓。（資料照）

    網紅四叉貓。（資料照）

    2025/05/09 15:48

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅「四叉貓」劉宇先前表達願意幫忙支付「掛號郵寄費」5萬6000元，賴苡任開好收據並製作感謝狀讚四叉貓「功在黨國」。四叉貓6日下午前往現場時，卻發現罷瑤團隊給他5萬6000元的「購票證明」，團隊並非寄「掛號信」而是「平信」，讓他質疑「根本意圖詐騙我的善款」，後續在臉書持續與賴苡任隔空交火。對此四叉貓PO出罷瑤團體的平信內容，怒嗆「叫人來總部填寫竟然沒寫要把郵票繳回，以為可以凹我的善款就能浪費是不是！」

    四叉貓在臉書PO出罷瑤團體的平信內容，信中稱「我是罷免吳思瑤的召集人賴苡任，雖然罷免之路崎嶇坎坷，但團隊都盡力克服。如今我們遇到最大的困難，便是需要變更法定領銜人，由候補領銜人替補。而根據法令，需要二分之一的第一階段提議人書面同意，也就是您的同意，因此團隊寄出此信件，並附上回郵信封及郵票，希望您可以再次助我們一臂之力，將同意書填完後回郵給我們，同時總部也備妥同意書，若您希望來總部填寫，隨時歡迎。」

    信中強調「我也深刻的理解，您可能會因為看到最近的新聞，或許對我們失去信心，甚至害怕再次填寫任何資料都會被政府查水表，因此團隊已經成立律師團，未來如果有任何司法檢調單位騷擾您，請隨時告訴我們，團隊必定給予您協助。距離可以更換領銜人的最後日期已經剩下不到2週，所以團隊懇切地拜託您可以填寫後盡快回郵，謝謝您。 回郵流程： 一、填寫同意書 二、將同意書塞進小信封，貼上郵票 三、寄回總部或是親自來總部填寫 賴苡任」

    四叉貓在貼文中表示，他打電話問過中選會了，第二階段截止日期6月7日之前都可以更換領銜人，沒有什麼剩下最後兩週這種事，這句話是造謠，賴苡任把自己名字寫那麼大，然後不敢扛責不敢擔任領銜人，就是為了他的政治選舉聲量在鋪路，叫人來總部填寫竟然沒寫要把郵票繳回，以為可以凹我的善款就能浪費是不是？

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