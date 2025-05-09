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    蔣萬安坦言朱立倫納粹說「不恰當」 許淑華：二人貌合神離

    蔣萬安今赴議會專案報告，被問到朱立倫納粹說法，認為「並不恰當」。（記者甘孟霖攝）

    蔣萬安今赴議會專案報告，被問到朱立倫納粹說法，認為「並不恰當」。（記者甘孟霖攝）

    2025/05/09 15:24

    〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨主席朱立倫「納粹說」引發國際撻伐，台北市長蔣萬安今（9日）表態認為言論「不恰當」。對此，民進黨議員許淑華直言，蔣萬安與朱立倫貌合神離，但也批評蔣萬安僅敢輕輕帶過，不敢真的反抗前輩；國民黨議員秦慧珠則認為，蔣萬安反映大眾普世看法，點到為止的說法也委婉得體。

    許淑華表示，蔣萬安雖然知道這件事情不對，但還是不敢要求朱立倫道歉，如此在他人歷史傷痛撒鹽的事情明顯不妥，才引發多國譴責，而國民黨全黨又跟著護航，就是因為這樣的狀況才導致這麼多藍委被罷，朱的說法也會更激化大罷免。

    她直言，蔣萬安跟朱立倫根本是貌合神離，4月17日國民黨北檢前集會，蔣也是拋下一句倒閣就走，根本不理朱立倫；而這次蔣雖然認為不妥，也只是輕輕帶過，蔣還是活在國民黨保護下，不敢反抗這些「前輩」，在她看來非常懦弱。她說，蔣萬安如今各項操作只能自我保護，並無法顧及國民黨的政黨形象。

    秦慧珠說，蔣萬安主張強調民進黨不要雙標，不要民進黨也提到希特勒等就沒有反應，不論任何人、單位，對於言論的檢視要有一致的標準。

    她說，蔣萬安今日的回應沒有力挺、也沒有大力批評朱立倫，既反映大眾普世看法，也恪守國民黨員身分，面對敏感議題用比較迂迴的說法，有相應的平衡，算是委婉、得體。

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