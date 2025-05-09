國際局勢緊張 被問最近防空避難處…...台中官員答不出

台中市議會地下停車場就是防空避難設施。（圖：黃守達提供）

2025/05/09 15:32

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國際局勢愈趨緊張，台中市列冊的防空避難設施多達1萬0212處，台中市議員黃守達、謝志忠、張玉嬿等今在議會警消環衛業務質詢，抽問在場官員距議會「最近的防空避難設施」在哪，答案就是議會地下停車場，卻沒人答得出，黃守達促市府應積極整備戰時資源，並加強宣傳設施地點，更進行實地演習，面對緊急狀態絕不能「打假球」。

黃守達詢問台中市副市長鄭照新，在可預見的未來中國是否可能打過來、有沒有可能發生戰爭；鄭照新回應，在任何時期備戰都是不變的政策。

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黃守達說，突顯「防空避難設施」很重要，他詢問在場的局處首長「距離議會最近的防空避難設施在哪裡」，但在場局處首長靜默一片，均答不出來。

黃守達說，最近的防空避難設施就在議會的地下停車場，且地下停車場的出入口就貼有防空避難設施的標示，但台中市的防空避難設施列冊多達1萬0212處，若連各局處首長都不了解最近的防空避難設施所在，民眾怎麼會知道。

黃守達與謝志忠另指出，去年底警政署要求全面設置及更新防空避難指示牌，但今實勘市議會兩面防空避難設施標示均已褪色，其中一面更殘破不堪，如何發揮指引效果；除了張貼標示牌，市警察局更應利用警察局的官方line帳號與相關網站，提供民眾查詢就近的防空避難設施並加強宣導。

黃守達指出，台中市政府更有必要更加強整備戰時資源，即使今年度台中市城鎮韌性演習取消動員3區25萬人演習避難，市府應主動進行局部、小規模的操演，逐步建立民眾避難意識，面對緊急狀態絕不能「打假球」。

國民黨議員李中也強調，原本7月舉行的城鎮韌性演習要動員3區25萬人演習避難，最後因「實施有所困難」下取消，但市府應及早依避難所容人數規劃民眾疏散避難量，更要重視演習訓練，尤其若遇戰爭恐有大量外傷傷患，包括消防局、警察局的緊急救護能力及血庫安全存量、緊急救護包等均要準備。

消防局長孫福佑指出，已編預算訓練緊急救護能量，另也採購876包急救包、止血帶等；警察局長李文章則說，緊急狀況發生時警方在救護車抵達前也有救護傷患的必要，已訓練6218人力救護能力。

衛生局長曾梓展則指出，台中市有21家急救責任醫院，有400急救床、9029床一般床，血量儲備與捐血中心合作。

台中市議會地下停車場就是防空避難設施，但標示已殘破未更新，影響指引效果。（圖：黃守達提供）

黃守達（中）等議員促市府應積極整備戰時資源，面對緊急狀態絕不能「打假球」。（記者蘇孟娟攝）

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