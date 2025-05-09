立院三讀增「4+1」國定假日 今年教師節全國就放假

立法院會今天下午三讀通過國民黨團、民眾黨團提出的「紀念日及節日實施條例草案」，除了將辦法提升位階至法律，另新增「4+1」天國定假日。（資料照）

2025/05/09 14:12

〔記者李文馨／台北報導〕立法院會今天下午三讀通過國民黨團、民眾黨團提出的「紀念日及節日實施條例草案」，除了將辦法提升位階至法律，另新增「4+1」天國定假日，包含9/28孔子誕辰紀念日、10/25臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12/25行憲紀念日、小年夜；另將5/1勞動節改為全國放假。該條例同時明定自公布日施行。

現行「紀念日及節日實施辦法」屬行政命令層級，朝野立委提案將實施辦法提升為法律位階。在內政委員會討論階段，朝野在紀念日、節日的訂定與名稱、哪些節日需放假、實施日期等議題意見分歧，因此將關鍵條文全數保留送協商，不過昨日院長韓國瑜協商未果，今日直接交付表決。

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國民黨立委牛煦庭表示，本次修法增加的國定假日不只可以給予勞工更多的休息時間，降低工時、減緩血汗，有更多的時間能夠陪伴家人；且勞工於國定假日的消費也能刺激內需，增加經濟循環，對服務業、國內旅宿業都能雨露均霑，因此國定假日的增加，不是獨利勞工，而是勞資雙贏。

民進黨立委蘇巧慧則說，國家律定的紀念日、假日可看出國家歷史脈絡跟價值，但節日跟紀念日是非常主觀認定，隨著時間推演可能改變，取決於多數人共同感情，絕對需要更多討論跟共識。她指出，今天表決版本在座位委員不清楚，對於藍白把紀念日當成縮短工時的KPI，她不贊成今天的倉促決定。

根據三讀條文，紀念日包括1/1中華民國開國紀念日、2/28和平紀念日、3/12國父逝世紀念日、3/14反侵略日、3/21民族平等紀念日、3/29革命先烈紀念日、4/7言論自由日、6/26原住民族抵抗日、7/15解嚴紀念日、8/1原住民族日、8/15終戰紀念日、8/23八二三紀念日、9/21國家防災日、9/28孔子誕辰紀念日、10/10國慶日、10/24臺灣聯合國日、10/25臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、11/12國父誕辰紀念日、12/25行憲紀念日、12/28全國客家日。

在放假部分，三讀條文明定，中華民國開國紀念日、和平紀念日、孔子誕辰紀念日、國慶日、臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日及行憲紀念日等6個紀念日均放假一日。

根據三讀條文，民俗節目則包括農曆1/1春節、農曆1/15元宵節、清明節、農曆5/5端午節、農曆7/15中元節、農曆8/15中秋節、農曆9/9重陽節、農曆12月末日除夕、原住民族歲時祭儀。

其餘節日包含農曆1/1道教節、1/19消防節、立春農民節、3/8婦女節、3/12植樹節、3/29青年節、3/30國際醫師節、4/4兒童節、農曆4/8佛陀誕辰日、5/1勞動節（全國放假）、5/12國際護理師節、5月第二個星期日母親節、6/5環境日、6/8國家海洋日、6/15警察節、7/1漁民節、8/8父親節、8月第四個星期日祖父母節、9/3軍人節、9/9國民體育日、9/28教師節、臺灣光復節10/25、11/8海巡節、11/12中華文化復興節、12/3身心障礙者日、12/10人權日、12/18移民日，以及全國客家日。

三讀條文明定，除夕及春節放假日⾃農曆12月末⽇之前1日至翌年1⽉3⽇ ，放假5⽇（新增2日）；兒童節、清明節、勞動節、端午節、教師節、中秋節及臺灣光復節均放假1日。

原住族族歲時祭儀從原先放假1日，增為放假3日，由原住民依其族別歲時祭儀擇定；消防節、警察節依主管機關規定放假；軍人節依國防部規定放假。另外，兒童節與清明節同一日時於前一日放假，但逢星期四於後一日放假。

三讀條文也規定，紀念日及節日之放假日逢例假日者，應予補假。調整放假及補行上班日期，除其他法令另有規定者外，由目的事業主管機關調移並公告之。

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