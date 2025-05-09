勞動節全國放假、增加教師節等4天假 立院三讀通過

立法院院會今日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，增加教師節、台灣光復紀念日、行憲紀念日、小年夜，勞動節也改為全國放假，且立即開始實施，今年下半年將增加3天國定假日。（資料照）

2025/05/09 13:54

〔記者林欣漢、李文馨／台北報導〕立法院院會今日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，增加教師節、台灣光復紀念日、行憲紀念日、小年夜，勞動節也改為全國放假，且立即開始實施，今年下半年將增加3天國定假日。

立法院今天原訂處理由國民黨立委領銜提出的反戒嚴、反廢死兩公投案，但經過朝野黨團協商，決定先處理紀念日及節日實施條例草案的三讀，其餘各案留待下週二處理。

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國民黨立委牛喣庭說明，這次修法既有的國定假日沒有減少，新增的國定假日有4+1天。分別是9月28日「孔子誕辰紀念日」、10月25日「臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日」、12月25日「行憲紀念日」、小年夜，以及原本僅有勞工放假的5月1日勞動節，改為全國放假，因此稱為4+1天。

牛喣庭表示，這次「還假於民」的法案，是國民黨團在年初定調的優先民生法案，既然答應要還給勞工國定假日，必須說到做到。

另外，未來調整放假及補班規則不會由法律強制規定，而是交由行政機關授權處理。而原住民族爭取已久的原住民族歲時祭儀放假日，由1日增加至3日，達到原漢放假平等及正義。

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