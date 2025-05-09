苗栗罷團發起「敬文昌‧罷黑道‧救苗栗」 楊長鎮剃光頭聲援

前客委會主委楊長鎮（中）感謝領銜人陳翊綾（左2）抱病全心投入連署，當場也剃光頭聲援陳翊綾，（記者張勳騰攝）

2025/05/09 13:55

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣公民團體「苗栗國罷免立委連線」推動罷免苗栗第一選區泛藍無黨籍立委陳超明、第二選區國民黨籍立委邱鎮軍的第二階段連署，距離達標門檻還差4千張；苗栗罷團志工結合客家社團代表，今（9）日於苗栗市文昌祠前舉辦「敬文昌‧罷黑道‧救苗栗-為下一代站出來」行動記者會，籲請苗栗鄉親為下一代站出來挺身連署，翻轉苗栗黑金暴力形象，苗栗罷團預計12日上午10點前往苗栗縣選委會送件。

擔任罷免陳超明的領銜人陳翊綾，因罹癌正在化療掉髮，前客委會主委楊長鎮也感謝陳翊綾抱病全力推動連署，當場剃光頭聲援她，陳翊綾感動落淚。

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陳翊綾指出，距目標距離只剩下一點點，拜託苗栗鄉親拔刀相助，救救苗栗這個地方，勇敢地站出來簽連署，他們不會放棄，會繼續勇敢的走下去。

苗栗有志之士與各界客家社團代表，今天以「救苗栗聯盟」名義在苗栗市文昌祠前舉辦「敬文昌‧罷黑道‧救苗栗-為下一代站出來」行動記者會，一行人頭綁「罷」字黑布條，高喊「敬文昌．罷黑道」口號；前行政院中部聯合服務中心執行長徐定禎、苗栗縣黨部主委陳詩弦、縣議員羅貴星、徐筱菁、許櫻萍、曾任屏東縣代理縣長的南部客家大老吳應文等人也都前往聲援。

楊長鎮、徐定禎等人也再三呼籲苗栗鄉親勇敢的站出來連署，將威脅台灣生存及破壞台灣憲政的立委拉下來。

資深作家張典婉指出，苗栗長期以來鄉親們「敬文重教」，素有「文風鼎盛」之美名，可由香火鼎盛的文昌祠做見證，然而今天苗栗卻有與黑金勢力糾葛不清的立委，不但因暴力形象屢躍全國版面，更令人震驚的是日前還發生公民團體宣傳車遭人持棍砸毀之事，深感痛心，深切表示，苗栗應是文風鼎盛，而非暴力之縣。

因身體因素不克出席的罷團領銜人李喬也撰寫聲明，由陳翊綾代為宣讀，除感謝各界前來苗栗支援，也再次呼籲鄉親簽署二階罷免連署書勇於拒絕黑金、反抗黑道，重建苗栗良知。

前客委會主委楊長鎮（前右）也感謝陳翊綾（前左）抱病全心投入連署，當場也剃光頭聲援她，陳翊綾感動落淚。（記者張勳騰攝）

苗栗罷團志工結合客家社團代表，於苗栗市文昌祠前舉辦「敬文昌‧罷黑道‧救苗栗-為下一代站出來」行動記者會，籲請苗栗鄉親為下一代站出來挺身連署。（記者張勳騰攝）

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