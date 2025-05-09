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    中國休漁期玩假的？ 澎湖漁民目擊花嶼西北海域中國漁船集結拖網

    澎湖漁民稱在花嶼西北海域目睹7至8艘中國漁船拖網作業。（民眾提供）

    澎湖漁民稱在花嶼西北海域目睹7至8艘中國漁船拖網作業。（民眾提供）

    2025/05/09 15:58

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國休漁期5月1日起實施，所有漁船禁止出入港，卻有澎湖漁民今（9）日在花嶼西北方海域發現7-8艘中國漁船集結，肆無忌憚一路拖網往北作業，澎湖海巡隊連江艦提前一日就出海部署，在花嶼外海南北巡邏，但都未發現中國漁船蹤影。

    根據澎湖漁民指稱，今日上午在花嶼西北方北緯23度40分、東經119度9分海域作業時，發現約有7-8艘中國漁船越界捕撈，一路往北拖網作業，由於雙方距離過遠，無法拍攝到漁船。上午10時30分漁民發現中國漁船，已經到達大概在北緯23度53分、東經119度13分海域。

    由於5月1日中國實施休漁期，依法船隻不能出入港，澎湖漁民目擊的中國漁船就是所謂「AB」船，借牌換殼在外遊蕩，但真正牌照登記的漁船停放在港區內，通常流浪船以船隊型態出現，旁邊還有補給及搬運船，隨時提供民生用品及油料飲水補給，並將漁獲載走販售牟利；澎湖海巡隊連江艦8日上午10時出港後，一直在花嶼外24浬南北巡邏但未發現。

    中國今年海洋伏季休漁制度5月1日起實施，北緯35度以北的渤海和黃海海域，為5月1日12時至9月1日12時；北緯35度至26度30分之間的黃海和東海海域，為5月1日12時至9月16日12時；北緯26度30分至北緯12度的東海和南海海域，為5月1日12時至8月16日12時。

    澎湖海巡隊連江艦，已提前趕往花嶼外海巡邏。（澎湖海巡隊提供）

    澎湖海巡隊連江艦，已提前趕往花嶼外海巡邏。（澎湖海巡隊提供）

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