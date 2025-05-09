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    藍黨工動員抄連署「1份3元」 民進黨：打臉朱立倫法盲瞎挺

    民進黨發言人吳崢（右）、律師黃帝穎（左）9日舉行「就是抄！國民黨偽造連署罪證確鑿，朱立倫別再閃躲！」記者會。（記者廖振輝攝）

    民進黨發言人吳崢（右）、律師黃帝穎（左）9日舉行「就是抄！國民黨偽造連署罪證確鑿，朱立倫別再閃躲！」記者會。（記者廖振輝攝）

    2025/05/09 14:22

    〔記者陳政宇／台北報導〕台南地檢署偵辦民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊涉偽造文書，國民黨台南市黨部黨工坦承犯行，以每份2至3元代價委託親友抄寫連署資料。對此，民進黨今（9日）痛批，37位國民黨人認罪等於打臉國民黨主席朱立倫，「法盲」瞎挺偽造文書犯罪，朱還聚眾包圍檢調胡鬧、瞎扯政治迫害，應負起最大責任。

    民進黨發言人吳崢、律師黃帝穎今天召開「就是抄！國民黨偽造連署罪證確鑿，朱立倫別再閃躲！」記者會。吳崢說，起訴書內容詳細臚列國民黨行使系統性、組織性的偽造文書產業鏈，就黨中央所揭示的目標「分配責任額」，國民黨台南市黨部接獲指令後，在年假前的工作日只剩短短的4天時間，在這麼急迫時間下，唯一只剩「抄」的途徑。

    吳崢指出，國民黨中央到地方黨部對於連署書的處理方式就是「抄」，這就是偽造文書一條龍產業鏈，國民黨自己下令逼地方黨部抄名冊，被抓以後再自己聚眾包圍地檢、政治攻擊司法，這種狡辯的態度未來只會被全台人民看破手腳。

    黃帝穎進一步說明，台南地檢署依據偽造文書等罪起訴，檢察官偵查程序過程嚴謹，才能連過兩關，第一關是嚴謹蒐證才能說服法院，核發搜索票搜索國民黨台南市黨部，第二關是嚴謹蒐證聲押，才能說服法院裁准羈押禁見莊姓副主委等黨工，連過兩關後正式提起公訴，其中更有37位國民黨人犯後坦承犯行，獲得緩起訴處分，大量的死人連署就是偽造文書的鐵證，37位國民黨人認罪等於打臉朱立倫法盲瞎挺偽造文書犯罪。

    黃帝穎表示，過去從未發生過高比例、高達1923人的大規模死人連署，過去沒有先例，當然沒有比較基礎，就沒有國民黨虛構的「辦藍不辦綠」的問題，因為過去根本沒有1923個高比例、大規模的死人來做偽造文書的行為，所以根本無從比較，朱立倫瞎挺偽造文書犯罪，簡直是國內法律實務界認定的「法盲」。

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