才稱朱立倫納粹說「不恰當」 蔣萬安又護航怒槓綠議員

台北市長蔣萬安就納粹議題與市議員簡舒培爭鋒相對。（記者田裕華攝）

2025/05/09 13:18

〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨主席朱立倫日前將台灣比做納粹引發國際撻伐，此議題也成台北市議會攻防焦點，台北市長蔣萬安今（9日）表示朱言論「不恰當」，不過也為此舌戰民進黨議員林亮君、簡舒培等人，批評民進黨「雙標」不敢批評高雄市長陳其邁曾經也提納粹。

朱立倫日前以希特勒類比總統賴清德，德國在台協會、以色列駐台辦事處，甚至比利時、法國、荷蘭、英國、瑞典等皆發聲譴責。朱立倫則反批，外國政府不能成為迫害民主的幫凶，更不應該干預各國的內政。

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蔣萬安今赴議會專案報告，多位議員詢問朱立倫提納粹的議題，林亮君表示，今天提到納粹是否踩到紅線，不是在場任何人說了算，而是曾受納粹所苦的德國、以色列等國說了算。

林亮君問蔣萬安，對於朱立倫反批德國在台協會干涉內政是否認同？蔣萬安則強調，檢視要有一致標準，檢視朱立倫的言論也要檢視高雄市長陳其邁、綠委王義川等人。

林亮君並提到，台北市在歐洲有五個姊妹市，如這些姊妹市問起此事件，蔣萬安該如何回應？蔣萬安重申，不恰當就是不恰當；他並反問，如果姊妹市問起陳其邁也曾提納粹，議員怎麼看？他都有表態「不恰當」，議員卻不敢講。

簡舒培質疑，蔣萬安一直提陳其邁，但陳並沒有被德國在台協會等單位點名譴責；她提到，國民黨北市議會黨團書記長李明賢說，德國在台協會公然介入台灣內政，應該要驅逐出境；她細數，此次以色列、比利時、德國、法國、英國、荷蘭、瑞典等七國，共有485人參與世壯運，這些人也要驅逐？蔣萬安則回應世壯運還是以運動為主。

簡舒培再問，藍委陳玉珍還要德國道歉，國民黨立院黨團書記長李明賢也說要把德國在台協會驅逐出境，這些世壯運歐洲選手都要驅逐？蔣萬安也為此動怒，反批民進黨永遠只敢檢視他人，不敢用同樣標準檢視自己人。簡舒培批朱立倫說法已與中國領導人習近平、俄羅斯總統普廷一樣；蔣萬安為此再嗆，簡舒培連「不恰當」都不敢講，就是民進黨永遠雙標的代表人物。

雙方你一言我一語，即使質詢時間早就超時仍難以消停，仍持續吵了約3分鐘；最後是議長戴錫欽緩頰表示，有質詢需求可以進行第二輪質詢。

接續簡舒培質詢的藍營議員詹為元說，很多議員都討論納粹議題，今天討論此議題是要以史為鏡，希望不要走向獨裁，國民黨不支持希特勒，卻被發文攻擊；執政黨又跟著德國在台協會一起攻擊國民黨，是挺希特勒？還是不支持獨裁？

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