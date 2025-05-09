曾嗆綠反「選罷法」為抄名冊！「不禮貌鄉民團」翻車網朝聖

隨著近日國民黨全台幽靈連署頻傳，多人被收押，不禮貌鄉民團當初該貼文也湧入網友朝聖諷。（擷取自不禮貌鄉民團臉書）

2025/05/09 14:30

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨、民眾黨立委去年挾人數優勢聯手通過「公職人員選舉罷免法修正案」，民進黨全力阻擋未果，當時粉專「不禮貌鄉民團」指出，這是一個更嚴謹更合理的連署制度，他還嗆，因為民進黨這幾年搞罷免連署就是拿樁腳名冊來抄一抄就送件了，現在不准造假名單，等於讓這些人以後沒戲唱。不過，隨著近日國民黨全台幽靈連署情事頻傳，多人被收押，當初該貼文也湧入網友朝聖諷：「所以是誰都在抄名冊、死亡連署阿？」

去年「公職人員選舉罷免法修正案」版本修正內容包含，第76條修正為罷免案的提議人名冊與連署人名冊，都應附上本人的國民身分證正反面影本。並增訂98條之2，利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議或連署者，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。

請繼續往下閱讀...

當時，民進黨多次高喊此為「惡法」並多次抗議，但最後還是被國民黨、民眾黨挾帶人數優勢通過。

不禮貌鄉民團當時PO文指出，「公職人員選舉罷免法修正案」理論上是一個更嚴謹更合理的連署制度，結果青鳥大喊民主已死，連立委黃捷都大喊「革命了」。「為什麼？因為這些人前面幾年搞罷免連署就是拿樁腳名冊來抄一抄就送件了，現在不准造假名單，等於讓這些人以後沒戲唱。」他還嗆，一堆人傻傻的被綠騙上街頭，只能說這些人民主課需要重修。

沒想到，近日多地陸續傳出國民黨人士幽靈連署案涉偽造文書之嫌，反而民進黨相關爭議較少，且連署書過關率遠遠高於國民黨。台南地檢署偵辦民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊涉及偽造文書，又發現兩案偽造比例均超過一半，台南地檢署昨宣布偵結，依偽造文書與違反個資法等罪起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人，另有37人坦承犯罪緩起訴處分。

對此，大量網友湧入當時不禮貌鄉民團的粉專貼文，留言：「來朝聖了！」、「所以是誰都在抄名冊、死亡連署阿？」、「你現在感覺如何」、「現在是誰在哭啊」、「真的！這些人民主課要重修」、「我是不知道民主要不要重修啦！不過，藍白肯定很多人，人生要重修」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法