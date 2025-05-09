國民黨宜蘭縣黨部挺罷團 綠營批：讓民主聖地蒙羞

國民黨宜蘭縣黨部挺罷團，綠營批讓民主聖地蒙羞。（記者王峻祺攝）

2025/05/09 13:04

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣黨部今天宣布全力支持「滿城封宇」罷團二階罷免立委陳俊宇行動，縣黨部主委林明昌因身體不適未出席，由新任書記長武建華率多位縣議員公開聲援，目標衝5萬份成案。民進黨宜蘭縣黨部批藍營應為幽靈連署道歉，違法連署又挺罷團，讓民主聖地蒙羞！

宜蘭「滿城封宇」團體發動罷免陳俊宇，領銜人李惠玲涉入幽靈連署被偵辦，20萬元交保，縣黨部3名黨工被收押，外界關注主委林明昌近期可能也會被約談。縣黨部今天公開力挺罷團，宣布全力支持公民自救運動，與人民站在一起，協助推動二階連署行動。

請繼續往下閱讀...

武建華說，正副領銜人遭檢方約談，並扣走重要公文，導致整體連署行動一度陷入停滯，第一階段連署期間，基層反應熱烈，顯見民怨累積已久，第二階段不僅是延續，更是擴大推進，將有13名藍營議員服務處、3處黨部作為固定連署站，會全力協助「滿城封宇」聯盟，守護民主價值，目標衝到5萬份。

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進抨擊，國民黨以支持人民行使罷免權名義，試圖掩蓋違法事實，這不是單純的民意展現，而是一場對民主制度的傷害，更是讓宜蘭這個民主聖地蒙羞，國民黨應為幽靈連署道歉。

宜蘭縣議會民進黨團總召陳文昌說，宜蘭人不能坐視這樣的情況發生而不發聲，任何對制度的濫用，都終將反噬整體社會對民主的信心；縣議員呂惠卿說，陳俊宇在立院表現大家有目共睹，鄉親不要被國民黨騙了；縣議員黃惠慈說，藍營就是「見笑轉生氣」，選輸立委就要惡意罷免，我們一定要守護民主。

國民黨宜蘭縣黨部宣布全力支持「滿城封宇」罷團二階罷免立委陳俊宇行動，縣黨部主委林明昌因身體不適未出席，由新任書記長武建華（左3）率多位縣議員公開聲援。（記者王峻祺攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法