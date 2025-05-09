醫護願主動協助世壯運 北市體育局挨批不聞不問

議員張文潔（左）9日質詢台北市長蔣萬安（右）。（圖取自台北市議會網站）

2025/05/09 12:34

〔記者林承鴻／台北報導〕雙北世壯運開幕倒數8天，台北市議員張文潔今（9）日指出，台北市許多醫事團體日前主動向市政府提出希望在北市的賽會場館醫護站幫忙，但體育局卻不聞不問，甚至連新北市長侯友宜都跑來挖人，批評市府不夠積極，螺絲掉滿地。體育局長游竹萍回應，相關狀況已經處理好了。

台北市長蔣萬安今天針對世壯運籌辦與行銷成果等議題到台北市議會進行專案報告。張文潔於詢答時揭露，侯友宜先前詢問台北市醫事團體能不能到新北市場館幫忙？這些醫護團體回應，他們很樂意，但是他們更樂意為台北市付出。

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張文潔指出，這些醫事團體主動打電話到台北市體育局表達希望留在台北市幫忙的心聲，並表示他們是隸屬於台北市的醫事單位，結果體育局無聲無息，沒有回覆也沒有答案。張文潔質疑，難不成要把這些人力都拱手讓給新北市嗎？

張文潔詢問此事是否已處理好？游竹萍回應，禮拜一已經約好會勘，已經處理好了。張文潔續批，侯友宜都來搶人了，北市府才知道要積極處理，張說，這些醫事團隊在2017年世大運期間就有積極幫忙，北市府都沒做好功課，議員反映後體育局才開始慰留，真的太疏忽了。

世壯運客服專線沒人接 蔣萬安：瞭解後改進

此外，議員林延鳳也揭露，世壯運的客服中心專線及志工服務中心專線無人接聽、打不通，她的團隊自上週測試到今天早上，打了4通電話不是沒人接就是沒人回應。她指出，每班次有4名客服提供服務，但連台灣人都打不通了，更何況是6000多名海外選手？

林延鳳批評，市府只顧宣傳不顧選手權益，並指客服電話打不通的問題都會成為日後申辦其他國際賽事的紀錄。蔣萬安回應，對於相關狀況當然不滿意，客服應盡量接聽電話解答問題，會瞭解後全面改進。

議員林延鳳（左）9日質詢台北市長蔣萬安（右）。（圖取自台北市議會網站）

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