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    新教宗「良14世」爆冷門 陳建仁：盼讓世界更和平繁榮

    過去與梵蒂岡有深厚情誼的「聖騎士」前副總統陳建仁表示，相信在新教宗的帶領下，世界將朝和平、公義、仁愛與慈悲的方向前進。（記者邱芷柔攝）

    過去與梵蒂岡有深厚情誼的「聖騎士」前副總統陳建仁表示，相信在新教宗的帶領下，世界將朝和平、公義、仁愛與慈悲的方向前進。（記者邱芷柔攝）

    2025/05/09 11:56

    〔記者邱芷柔／台北報導〕美國籍樞機主教羅伯特．普瑞弗斯特（Robert Prevost）昨（8日）當選天主教第267任教宗「良14世」（Pope Leo XIV），是史上首位美籍教宗，接下全球14億信徒的精神領袖重任，備受矚目，過去與梵蒂岡有深厚情誼的「聖騎士」前副總統陳建仁今（9日）受訪時表示，相信在新教宗的帶領下，世界將朝和平、公義、仁愛與慈悲的方向前進。

    「良14世」並非主流媒體點名的前五大熱門人選，但他通曉五種語言、擅長溝通，且以內斂勤勉著稱。當晚在聖伯多祿廣場發表首次講話時強調「願作世界的橋樑，為所有人實現和平」，並呼籲全球團結合作、共存共榮，展現其推動和平的決心。

    陳建仁今天出席台大醫院「無酒日衛教宣導活動」，面對媒體追問教宗人選出乎意料，他以「讚美感謝天主」回應，認為良14世是在聖神的引導下，由樞機主教團選出的最佳人選，他強調「我相信他是天主所揀選的！」

    陳建仁進一步表示，相信在新教宗的帶領下，世界將朝和平、公義、仁愛與慈悲的方向前進。期盼新教宗能帶領全球天主教徒，以及整個教廷與各國政府合作，讓世界更和平、更繁榮。

    至於是否親赴梵蒂岡參加就職典禮，陳建仁表示，當然非常希望台灣能派代表出席，「希望能夠邀請總統、副總統或外交部長前往」。不過他也坦言，相關事宜仍需外交部與教廷方面協調，且時間相當緊迫，「就看最後協調結果如何」。

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