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    涉死亡連署國民黨喊「司法不公」 黃暐瀚：如何得到多數民眾的認同？

    檢方調查「亡靈大軍」罷免綠委案，發現黃姓與林姓幹部分別提供每份2元與3元報酬，動員親友與黨工大量抄寫罷免名冊，偽造簽名送交中選會。（資料照）

    檢方調查「亡靈大軍」罷免綠委案，發現黃姓與林姓幹部分別提供每份2元與3元報酬，動員親友與黨工大量抄寫罷免名冊，偽造簽名送交中選會。（資料照）

    2025/05/09 13:25

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕罷免綠委林俊憲、王定宇死亡連署案，台南地檢署8日偵結，起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，藍營在指控「司法迫害、政治打壓」的同時，得有底氣告訴社會大眾：「我們沒有抄名冊，每一份都是實實在在連署來的」，那才叫「政治打壓、司法不公」。

    黃暐瀚在臉書PO文表示，昨天早上在錄暐瀚觀點的時候，他還特別提到，死亡連署到底是不是「偽造文書」？關鍵在於到底有沒有「抄名冊」？結果話說完，台南地檢署昨天就出現第一個偵結起訴的案子了。

    黃暐瀚指出，南檢查出林俊憲罷免案偽造提議人名冊共1934份，其中提議人死亡者60份；王定宇罷免案偽造提議人名冊共1679份，其中提議人死亡者70份。國民黨台南市黨部黨工涉嫌直接拿黨員名冊抄寫「提議書」，並提供協助抄寫者每份3元與2元不等的酬勞。

    黃暐瀚續指，依刑法第216、210條行使偽造私文書及個人資料保護法第41條非法利用個人資料等罪嫌，檢方對國民黨台南市黨部莊占魁等11人提起公訴。相關涉案黨工親友等37人，因坦承犯行，檢方給予緩起訴處分。

    黃暐瀚直言，檢方偵結起訴，並有多名共犯坦承犯行，藍營在指控「司法迫害、政治打壓」的同時，得有底氣告訴社會大眾：「我們沒有抄名冊，每一份都是實實在在連署來的」，那才叫「政治打壓、司法不公」，否則，明明做了違法的事（抄名冊），卻又主張檢調不可以法辦？這種論述，如何得到多數民眾的認同？

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