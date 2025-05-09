成大台語課程搬到中正堂前 演布袋戲諷獨裁者蔣介石

成大台文系教授蔣為文台語課程，8日移到成大中正堂體育館前，以布袋戲戶外演出方式上課。（成大台語研究室提供）

2025/05/09 12:25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為凸顯台灣轉型正義的重要，成大台文系教授蔣為文將台語課程移到成大中正堂體育館前，並以布袋戲戶外演出方式上課，故事主角為台灣威權統治時期的獨裁者「蔣介石」，闡述台灣民主自由之路得來不易！

故事極具嘲諷性，「蔣介石」附身布袋戲人物方式出現於成大中正堂前，敘述他獨裁統治台灣期間發生的侵犯人權重大事件譬如228等。最後，他深刻懺悔，並嚴厲譴責他的黨內後代太過舔共，呼籲台灣人要罷免舔共的立委。此外，也呼籲成大把中正堂改為茂生堂，以紀念成大第1位台灣籍教授林茂生。

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蔣為文表示，聯合國提出17項永續發展目標，其中第16條為和平、正義及健全制度。台灣須進行轉型正義才能符合聯合國永續發展目標。台灣過去因為外來的獨裁統治制度，造成許多台灣人遭受政治迫害，譬如台灣第一位留美哲學博士、成大教授林茂生竟於228事件當中受害。台灣語文也遭受中國語政策限制而造成年輕世代的台語斷層。

為讓學生能更深刻體驗台灣人爭取民主自由的歷程，也為讓學生以活潑的方式學習台語，台語課程邀請黃建霖帶領的台獨聯盟台南支部布袋戲團客串演出。演出的蔣介石布偶也由黃建霖親自手工製作。學生看完布袋戲後不僅增加對台灣戰後史的認識，也對布袋戲偶相當有興趣而爭相親自體驗布袋戲的操作。

布袋戲故事情節也呼籲挺大罷免。（成大台語研究室提供）

「蔣介石」附身布袋戲人物表演。（成大台語研究室提供）

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