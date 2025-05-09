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    國民黨拚表決闖關 勞動節全國放假、增教師節等4天假

    國民黨立委牛煦庭受訪。（記者陳逸寬攝）

    國民黨立委牛煦庭受訪。（記者陳逸寬攝）

    2025/05/09 11:46

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會朝野黨團今（9日）協商達成共識，只處理「紀念日及節日實施條例」草案，廣泛討論各黨團派代表發言，逐條不發言，討論事項其餘各案留待下週二處理。國民黨立委牛煦庭表示，這次「還假於民」的法案是國民黨團在年初定調的優先民生法案，既然答應要還給勞工國定假日，必須說到做到。

    牛煦庭說明，這次修法既有的國定假日沒有減少，新增的國定假日有4+1天。分別是9月28日「孔子誕辰紀念日」、10月25日「臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日」、12月25日「行憲紀念日」、小年夜，以及原本僅有勞工放假的5月1日勞動節，改為全國放假，因次稱為4+1天。

    另外，未來調整放假及補班規則不會由法律強制規定，而是交由行政機關授權處理。而原住民族爭取已久的原住民族歲時祭儀放假日，由1日增加至3日，達到原漢放假平等及正義。

    牛煦庭強調，由於勞工的假日已經被拖欠了8年之久，一刻都不容緩，縱使行政機關會因此增加些微行政成本，立法院在野黨仍集體共識同意「紀念日及節日實施」條例施行日，應該要於立法院三讀通過後，總統府公布立即實施。

    根據國民黨團整合版本，如果紀念日及節日實施條例草案三讀後立即實施，今年下半年將多放3天國定假日，分別是「孔子誕辰紀念日」、「台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日」、「行憲紀念日」。

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