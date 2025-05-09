台南幽靈連署國民黨11人起訴 郭國文：謝龍介太懶不願意上街？

民進黨立委郭國文。（資料照）

2025/05/09 12:42

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台南地檢署偵辦王定宇、林俊憲的「亡靈大軍」罷免案，兩人合計130份死亡連署，檢方還發現，國民黨台南市黨部的黃姓總幹事、林姓執行長提出抄一份名單2到3元報酬。對此民進黨立委郭國表示，謝龍介號稱收了4000份連署，有這樣的能量還需要一份3元來抄襲？

郭國文在臉書PO文表示，謝龍介號稱自己宣講沒幾次，就收到4000份罷綠委的連署，我想如果有這個量能，那國民黨當初為什麼要「大抄襲」？甚至用抄一份3元來換取，其實謝龍介也好，朱立倫也好，大家只問你們一句話，你有沒有下令黨工抄襲？

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郭國文指出，國民黨全台都有大抄襲的問題，起訴書也證實，是黨中央1月20日下令發起罷免，並要求2月1日要送3000份連署書，朱立倫逼迫黨工在春節期間取得3000份連署書，問題來了，朱立倫是否有下令拿不到可以用抄的？如果有，那由朱指派為台南市黨部主委的謝龍介會不知情？你有沒有授權底下人用3元換取抄襲書？

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郭國文直言，謝龍介你真沒良心，明明一週可以收4000份連署書，先前面對3000份門檻卻要用抄的，這不就說明是因為你太懶，不願意上街，才讓11名國民黨工被起訴？

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